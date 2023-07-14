Россия впервые будет праздновать День ВМФ без атомных субмарин

Российская атомная подлодка. Фото: росСМИ

Впервые в истории Российской Федерации День военно-морского флота этой страны будут праздновать без участия атомных подлодок. Это может быть связано с испугом Кремля после бунта Евгения Пригожина.

Об этом сообщило в своем традиционном обзоре событий российско-украинской войны министерство обороны Великобритании.

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Праздник без субмарин

30 июля в России с 2017 отмечают День военно-морского флота.

12 июля российские государственные СМИ заявили, что в этом году в праздничных мероприятиях в Санкт-Петербурге не будут участвовать атомные подлодки.

Такая ситуация фиксируется в российской армии впервые.

Причина отказа

Британская разведка предполагает, что одна из причин — проблемы с техническим обслуживанием и сохранением готовности субмарин для эксплуатации и обучения моряков.

Кроме того, подчеркивают британские военные аналитики, отказ от участия в праздничных мероприятиях атомных подводных лодок может быть связан с беспокойством по поводу внутренней безопасности в России после попытки бунта ЧВК "Вагнер".

Британская разведка о Дне ВМФ России

Напомним, СМИ сообщали, что после бунта Евгения Пригожина Кремль приступил к репрессиям против высшего офицерского состава армии РФ. Были задержаны 13 чиновников, еще 15 освобождены или отстранены от службы.