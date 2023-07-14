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Росія уперше святкуватиме День ВМФ без атомних субмарин

14 липня 2023 12:06
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Росія уперше святкуватиме День ВМФ без атомних субмарин
Російський атомний підводний човен. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Уперше в історії Російської Федерації День військово-морського флоту цієї країни святкуватимуть без участі атомних підводних човнів. Це може бути пов’язане із переляком Кремля після бунту Євгена Пригожина.

Про це повідомило у своєму традиційному огляді подій російсько-української війни міністерство оборони Великої Британії.

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Свято без субмарин

30 липня в Росії з 2017 року відзначають День військово-морського флоту.

12 липня російські державні ЗМІ заявили, що цього року у святкових заходах в Санкт-Петербурзі не будуть брати участь атомні підводні човни.

Така ситуація фіксується в російській армії уперше.

Причина відмови

Британська розвідка припускає, що однією із причин є проблеми із технічним обслуговуванням та збереженням готовності субмарин для експлуатації та навчання моряків.

Крім того, підкреслюють британські військові аналітики, відмова від участі у святкових заходах атомних підводних човнів може бути пов’язана із занепокоєнням щодо внутрішньої безпеки в Росії після спроби бунту ПВК "Вагнер".

Британська розвідка про День ВМФ Росії
Британська розвідка про День ВМФ Росії

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що після бунту Євгена Пригожина Кремль розпочав репресії проти вищого офіцерського складу армії РФ. Було затримано 13 високопосадовців, ще 15 звільнено чи відсторонено від служби.

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