Россия проиграла иск против Украины в ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека. Фото: DW

Европейский суд по правам человека отказал России в удовлетворении иска против Украины. Правительство РФ подало эту жалобу 22 июля 2021 года по статье 33 (межгосударственные дела) Европейской конвенции по правам человека.

Об этом сообщает министерство юстиции Украины.

Читайте также:

Отказ российского иска

Этот иск является единственной межгосударственной жалобой против Украины. Москва заявляла о якобы административных практиках "убийств, похищений, принудительного переселения, вмешательства в избирательное право, ограничениях на использование русского языка и нападениях на российские посольства и консульства". К тому же Украину попытались обвинить в катастрофе авиалайнера MH17 из-за "открытого воздушного пространства".

"Москва также жаловалась на блокирование Северо-Крымского канала и просила ЕСПЧ применить временные меры, в частности обязать Украину возобновить подачу воды в Крым и прекратить "притеснения" в использовании русского языка. Но суд сразу отказал в этом", — говорится в сообщении.

ЕСПЧ провел тщательное исследование материалов и доказательств РФ, а также учитывал поведение страны и отсутствие какого-либо сотрудничества с марта 2022 года. Суд решил отказать в удовлетворении иска против Украины.

Пост Минюста. Фото: скриншот

Напомним, россияне обновили план "эвакуации" населения из Мариуполя. В этом плане, в частности, речь идет о вывозе в Россию всех украинских детей, которые еще остаются в городе.

Также мы писали, что за время полномасштабной войны в Беларусь вывезли более 2 100 украинских детей. Известно, что депортацией несовершеннолетних украинцев занимаются два фонда.