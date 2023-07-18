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Россия проиграла иск против Украины в ЕСПЧ

18 июля 2023 12:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Россия проиграла иск против Украины в ЕСПЧ
Европейский суд по правам человека. Фото: DW
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Европейский суд по правам человека отказал России в удовлетворении иска против Украины. Правительство РФ подало эту жалобу 22 июля 2021 года по статье 33 (межгосударственные дела) Европейской конвенции по правам человека.

Об этом сообщает министерство юстиции Украины.

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Отказ российского иска

Этот иск является единственной межгосударственной жалобой против Украины. Москва заявляла о якобы административных практиках "убийств, похищений, принудительного переселения, вмешательства в избирательное право, ограничениях на использование русского языка и нападениях на российские посольства и консульства". К тому же Украину попытались обвинить в катастрофе авиалайнера MH17 из-за "открытого воздушного пространства".

"Москва также жаловалась на блокирование Северо-Крымского канала и просила ЕСПЧ применить временные меры, в частности обязать Украину возобновить подачу воды в Крым и прекратить "притеснения" в использовании русского языка. Но суд сразу отказал в этом", — говорится в сообщении. 

ЕСПЧ провел тщательное исследование материалов и доказательств РФ, а также учитывал поведение страны и отсутствие какого-либо сотрудничества с марта 2022 года. Суд решил отказать в удовлетворении иска против Украины.

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Пост Минюста. Фото: скриншот

Напомним, россияне обновили план "эвакуации" населения из Мариуполя. В этом плане, в частности, речь идет о вывозе в Россию всех украинских детей, которые еще остаются в городе.

Также мы писали, что за время полномасштабной войны в Беларусь вывезли более 2 100 украинских детей. Известно, что депортацией несовершеннолетних украинцев занимаются два фонда.

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