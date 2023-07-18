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Росія програла позов проти України у ЄСПЛ

18 липня 2023 12:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Росія програла позов проти України у ЄСПЛ
Європейський суд з прав людини. Фото: DW
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Європейський суд з прав людини відмовив Росії в задоволенні позову проти України. Уряд РФ подав цю скаргу 22 липня 2021 року за статтею 33 (міждержавні справи) Європейської конвенції з прав людини. 

Про це повідомляє міністерство юстиції України.

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Відмова російського позову

Цей позов Росії є єдиною міждержавною скаргою проти України. Москва заявляла про нібито адміністративні практики "вбивств, викрадень, примусового переселення, втручання у виборче право, обмеження на використання російської мови та напади на російські посольства і консульства". До того ж Україну спробували звинуватити за катастрофу авіалайнера MH17 через "відкритий повітряний простір".

"Москва також скаржилась на блокування Північно-Кримського каналу та просила ЄСПЛ застосувати тимчасові заходи, зокрема зобов’язати Україну відновити подачу води до Криму та припинити "утиски" у використанні російської мови. Але суд одразу відмовив у цьому", — йдеться у повідомленні.

ЄСПЛ провів ретельне дослідження матеріалів і доказів РФ, а також враховував поведінку країни та відсутність будь-якої співпраці з березня 2022 року. Суд вирішив відмовити у задоволенні позову проти України.

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Допис Мін'юсту. Фото: скриншот

Нагадаємо, росіяни оновили план "евакуації" населення з Маріуполя. У цьому плані, зокрема, йдеться про вивезення до Росії усіх українських дітей, які ще залишаються у місті.

Також ми писали, що за час повномасштабної війни до Білорусі вивезли понад 2 100 українських дітей. Відомо, що депортацією неповнолітніх українців займаються два фонди.

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