Путин решил шантажировать США соглашением о ядерном оружии

Российская федерация приостанавливает свое участие в договоре о стратегическом оружии СНВ-ІІІ. Страна-агрессор не окончательно вышла из соглашения, это лишь приостановка дальнейших переговоров.

Об этом российский диктатор владимир путин заявил в своем традиционном ежегодном обращении к депутатам Федерального собрания российской федерации.

Отказ от соглашения о стратегическом вооружении

По словам путина, из-за позиции Запада россия вынуждена объявить о приостановлении своего участия в договоре СНВ-ІІІ.

Кремлевский диктатор уточнил, что это не выход россии из соглашения, а лишь приостановка до последующих переговоров между сторонами договора.

Что такое договор СНО-ІІІ

Соглашение между США и россией о сокращении стратегического наступательного вооружения, СНВ-ІІІ, было подписано 8 апреля 2010 года президентами Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым и заменило договор СНВ-И.

Сутью этого договора, рассчитанного на 10 лет с возможным продлением по взаимному согласию сторон еще на пять лет, является сокращение арсеналов стратегического ядерного оружия.

Россия в январе 2021 года продлила действие соглашения еще на пять лет.

Напомним, что во время своего выступления перед Федеральным собранием российской федерации владимир путин заявил, что жители Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей Украины сами виноваты в войне и аннексии, потому что это они сами, по мнению путина, проголосовали за "присоединение к россии" на "референдуме".

Также путин упомянул об однополых браках и гендерно-нейтрального бога на Западе.

Кроме того, диктатор пообещал провести демократические президентские выборы в 2024 году.

Фото из российских СМИ