Россия поставила под угрозу жизнь тысяч мирных жителей, — Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото: Министерство иностранных дел

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что взорвав дамбу Каховской ГЭС Россия повлекла за собой крупнейшую технологическую катастрофу за последние несколько десятилетий. А также поставила под угрозу тысячи жизней мирных жителей.

Об этом глава МИД Украины написал в своем Twitter.

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Кулеба отметил, что единственный способ остановить Россию, крупнейшего террориста 21 века, это выгнать ее из Украины.

"Россия разрушила Каховскую дамбу, повлекшую, пожалуй, самую большую технологическую катастрофу в Европе за десятилетия и поставив под угрозу жизнь тысяч мирных жителей. Это ужасное военное преступление. Единственный способ остановить Россию, крупнейшего террориста 21 века, это выгнать ее из Украины", — говорится в сообщении.

Пост главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Фото: скриншот

Напомним, ранее мы писали, что некоторые населенные пункты Херсонской области уже затоплены из-за подрыва Каховской ГЭС. Также Крым может остаться без воды.

Добавим, что сетью начали расти спутниковые снимки, как выглядит поврежденная Каховская ГЭС после подрыва российскими оккупантами.

Добавим, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил в 6:45 утра, что в Херсоне критический уровень воды ожидается ориентировочно через пять часов — и попросил жителей территорий, которые, вероятно, будут затоплены, собрать документы и вещи и ждать эвакуационных автобусов.