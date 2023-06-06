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Росія поставила під загрозу життя тисяч мирних мешканців, — Кулеба

6 червня 2023 09:12
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Юлія Леськова
Випусковий редактор
Росія поставила під загрозу життя тисяч мирних мешканців, — Кулеба
Голова МЗС України Дмитро Кулеба. Фото: Міністерство закордонних справ
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що підірвавши дамбу Каховської ГЕС Росія спричинила найбільшу технологічну катастрофу за останні кілька десятиліть. А також поставила під загрозу тисячі життів мирних мешканців.

Про це голова МЗС України написав у своєму Twitter.

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Кулеба зазначив, що єдиний спосіб зупинити Росію, найбільшого терориста 21 століття, це вигнати її з України.

"Росія зруйнувала Каховську дамбу, спричинивши, мабуть, найбільшу технологічну катастрофу в Європі за десятиліття та поставивши під загрозу життя тисяч мирних жителів. Це жахливий воєнний злочин. Єдиний спосіб зупинити Росію, найбільшого терориста 21 століття, це вигнати її з України", — йдеться у повідомленні.

Кулеба
Пост голови МЗС України Дмитра Кулеби. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що деякі населені пункти Херсонщини вже затоплено через підрив Каховської ГЕС. Також Крим може залишитись без води. 

Додамо, що мережею почали ширитись супутникові знімки, як виглядає пошкоджена Каховська ГЕС після підриву російськими окупантами. 

Додамо, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив о 6:45 ранку, що у Херсоні критичний рівень води очікується орієнтовно за п’ять годин — і попросив мешканців територій, які, імовірно, будуть затоплені, зібрати документи і речі й чекати на евакуаційні автобуси.

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