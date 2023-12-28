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Россия угрожает Финляндии и собирает вооружение на границе

28 декабря 2023 13:58
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей
Россия угрожает Финляндии и собирает вооружение на границе
Граница Финляндии и России: Иллюстративное фото: EPA/Vostock-photo
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей

Официальные лица Российской Федерации заявляют, что в случае военного противостояния с НАТО Финляндия станет первым пострадавшим в нем государством. Россия уже начала собирать вооружение вблизи своей северной границы.

Об этом написало издание Euractiv со ссылкой на заявления российских чиновников.

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Российские чиновники делают упор на то, что Финляндия географически находится слишком близко к РФ.

"Они жили спокойно и мирно и вдруг оказались между Россией и НАТО как член этого альянса. Но поскольку они являются нашими соседями, если, не дай Бог, произойдет какая-то эскалация, они пострадают первыми", — сказал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью РИА.

Кроме того, Россия вскоре развернет свои новейшие гаубицы "Коалиция-СВ" в граничащем с Финляндией и Норвегией Северном военном округе, заявил глава государственного оборонного конгломерата "Ростех" Сергей Чемезов. По его словам, испытание этих самоходных артиллерийских установок завершено, а серийное производство — уже начато, поэтому первая пробная партия будет поставлена до конца 2023 года.

"Я думаю, что они появятся там (в Северном военном округе. — Ред.) в ближайшее время, поскольку гаубицы такого класса нужны для обеспечения превосходства над западными образцами артиллерии с точки зрения дальности стрельбы", — сказал Чемезов.

Напомним, Финляндия вступила в НАТО в этом году после десятилетий нейтрального статуса. Владимир Путин выразил недовольство и пригрозил Финляндии войсками из-за ее вступления в НАТО.

Мы также писали, что российская федеральная служба безопасности организует перенаправление потока мигрантов, желающих попасть в ЕС, с границы Беларуси на границу России и Финляндии. При этом силовики ФСБ лично встречают мигрантов в российских аэропортах.

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