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Росія погрожує Фінляндії та стягує озброєння на кордоні

28 грудня 2023 13:58
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій
Росія погрожує Фінляндії та стягує озброєння на кордоні
Кордон Фінляндії та Росії: Ілюстративне фото: EPA/Vostock-photo
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій

Офіційні особи Російської Федерації заявляють, що у разі військового протистояння з НАТО Фінляндія стане першою державою, яка у ньому постраждає. Росія вже почала стягувати озброєння поблизу свого північного кордону.

Про це написало видання Euractiv з посиланням на заяви російських чиновників.

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Російські чиновники роблять наголос на тому, що Фінляндія географічно розташована занадто близько до РФ.

"Вони жили спокійно і мирно і раптом опинилися між Росією і НАТО як член цього альянсу. Але оскільки вони є нашими сусідами, якщо, не дай Боже, відбудеться якась ескалація, вони постраждають першими", — сказав постійний представник Росії при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов в інтерв'ю агентству РІА.

Крім того, Росія незабаром розгорне свої новітні гаубиці "Коаліція-СВ" в Північному військовому окрузі, який межує з Фінляндією і Норвегією, заявив глава державного оборонного конгломерату "Ростех" Сергій Чемезов. За його словами, випробування цих самохідних артилерійських установок завершено, а серійне виробництво — вже розпочато, тому перша дослідна партія буде поставлена до кінця 2023 року.

"Я думаю, що вони з'являться там (у Північному військовому окрузі. — Ред.) найближчим часом, оскільки гаубиці такого класу потрібні для забезпечення переваги над західними зразками артилерії з точки зору дальності стрільби", — сказав Чемезов.

Нагадаємо, Фінляндія вступила до НАТО цього року після того, як десятиліттями зберігала нейтральний статус. Володимир Путін висловив невдоволення та пригрозив Фінляндії військами через її вступ до НАТО.

Ми також писали, що російська федеральна служба безпеки організовує перенаправлення потоку мігрантів, які хочуть потрапити в ЄС, з кордону Білорусі на кордон Росії та Фінляндії. При цьому силовики ФСБ особисто зустрічають мігрантів в російських аеропортах. 

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