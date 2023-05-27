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Россия препятствует совершению "зернового соглашения"

27 мая 2023 02:49
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Россия препятствует совершению "зернового соглашения"
Зерно выгружается на корабль. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Россия продолжает препятствовать осуществлению "зернового соглашения". Так, с 29 апреля ни одно судно не получило разрешение заходить в порт "Южный".

Об этом сообщает Reuters.

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Что известно

Отмечается, несмотря на то, что "зерновое соглашение" охватывает три украинских порта, ни одному судну с 29 апреля не разрешили заходить в порт "Южный".

Представители ООН заявили о тесном сотрудничестве с Турцией и другими сторонами в целях возобновления полноценной работы, а также устранения всех препятствий, мешающих операциям и ограничивающих сферу действия инициативы.

Украина заявила, что Россия фактически исключила порт "Южный" из Черноморского соглашения, в то время РФ жалуется, что не может экспортировать аммиак по трубопроводу в порт "Южный" согласно соглашениям с Турцией и ООН.

В пятницу, 26 мая, в ООН подтвердили, что экспорт удобрений, в том числе аммиака, пока не состоялся.

Ожидается прибытие 54 судов в украинские порты. Совместный координационный центр (СКЦ), включающий представителей Украины, Турции, ООН и РФ, получил 11 заявок на регистрацию.

Напомним, что за период действия "Зернового соглашения" из портов Большой Одессы вышли 952 судна, которые доставили более 30,3 миллиона тонн различных видов агропродукции в страны Азии, Европы и Африки. Однако пока отмечается низкий показатель выхода судов из портов.

Также мы сообщали, что оккупанты пытаются помешать расширению "зернового соглашения". Россияне специально обстреливают лиман, через который проходят морские транспортные пути, чтобы Николаевский порт не смогли присоединить к экспорту зерновых.

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