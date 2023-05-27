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Росія перешкоджає здійсненню "зернової угоди"

27 травня 2023 02:49
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Росія перешкоджає здійсненню "зернової угоди"
Зерно вивантажують на корабель. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Росія продовжує перешкоджати здійсненню "зернової угоди". Так, з 29 квітня жодне судно не отримало дозвіл заходити в порт "Південний".

Про це повідомляє Reuters.

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Що відомо

Зазначається, попри те, що "зернова угода" охоплює три українські порти, жодному судну з 29 квітня не дозволили заходити в порт "Південний".

Представники ООН заявили про тісну співпрацю з Туреччиною та іншими сторонами з метою відновлення повноцінної роботи, а також усунення всіх перешкод, які заважають операціям та обмежують сферу дії ініціативи.

Україна заявила, що Росія фактично виключила порт "Південний" з Чорноморської угоди, у той час РФ скаржиться, що не може експортувати аміак трубопроводом до порту "Південний" згідно з угодами з Туреччиною та ООН.

У п'ятницю, 26 травня, в ООН підтвердили, що експорт добрив, зокрема аміаку, наразі не відбувся.

Наразі очікується прибуття 54 суден до українських портів. Спільний координаційний центр (СКЦ), що включає представників України, Туреччини, ООН і РФ, отримав 11 заявок для реєстрації.

Нагадаємо, що за період дії "Зернової угоди" з портів Великої Одеси вийшло 952 судна, які доставили понад 30,3 мільйона тонн різних видів агропродукції до країн Азії, Європи та Африки. Проте наразі відзначається низький показник виходу суден з портів.

Також ми повідомляли, що окупанти намагаються завадити розширенню "зернової угоди". Росіяни спеціально обстрілюють лиман через який проходять морські транспортні шляхи, аби Миколаївський порт не змогли доєднати до експорту зернових.

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