Росія перешкоджає здійсненню "зернової угоди"
Росія продовжує перешкоджати здійсненню "зернової угоди". Так, з 29 квітня жодне судно не отримало дозвіл заходити в порт "Південний".
Про це повідомляє Reuters.
Що відомо
Зазначається, попри те, що "зернова угода" охоплює три українські порти, жодному судну з 29 квітня не дозволили заходити в порт "Південний".
Представники ООН заявили про тісну співпрацю з Туреччиною та іншими сторонами з метою відновлення повноцінної роботи, а також усунення всіх перешкод, які заважають операціям та обмежують сферу дії ініціативи.
Україна заявила, що Росія фактично виключила порт "Південний" з Чорноморської угоди, у той час РФ скаржиться, що не може експортувати аміак трубопроводом до порту "Південний" згідно з угодами з Туреччиною та ООН.
У п'ятницю, 26 травня, в ООН підтвердили, що експорт добрив, зокрема аміаку, наразі не відбувся.
Наразі очікується прибуття 54 суден до українських портів. Спільний координаційний центр (СКЦ), що включає представників України, Туреччини, ООН і РФ, отримав 11 заявок для реєстрації.
Нагадаємо, що за період дії "Зернової угоди" з портів Великої Одеси вийшло 952 судна, які доставили понад 30,3 мільйона тонн різних видів агропродукції до країн Азії, Європи та Африки. Проте наразі відзначається низький показник виходу суден з портів.
Також ми повідомляли, що окупанти намагаються завадити розширенню "зернової угоди". Росіяни спеціально обстрілюють лиман через який проходять морські транспортні шляхи, аби Миколаївський порт не змогли доєднати до експорту зернових.