Россия объявила в розыск американского сенатора за слова об "убитых россиянах"

Член Сената Конгресса США Линдси Грэм в Киеве. Фото: Reuters/Alina Smutko

В России объявили в розыск американского сенатора Линдси Грэма. Его обвинили в русофобских высказываниях, появившихся в результате манипуляций с его заявлениями на встрече с Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает российское государственное информационное агентство ТАСС.

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Российские власти обиделись на слова члена американского Сената Линдси Грэма, якобы сказанные им на встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Грэма обвинили в том, что он заявил, мол, убийства российских военных это самая выгодная американская инвестиция — хотя на самом деле фразы о погибающих на войне россиянах и американские инвестиции звучали в разных местах диалога Грэма с Зеленским.

Уголовное преследование

Тем не менее, в России решили разобраться с представителем верхней палаты Конгресса США.

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин приказал возбудить уголовное дело против Линдси Грэма по "факту русофобских высказываний".

Более того, министерство внутренних дел России объявило Грэма в розыск.

Напомним, что представитель российского МИД Мария Захарова истерически отреагировала на слова американского сенатора Линдси Грэма о мертвых россиянах. Она начала упрекать сенатора в "поддержке неонацистского киевского режима".