Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Россия объявила в розыск американского сенатора за слова об "убитых россиянах" arrow

Россия объявила в розыск американского сенатора за слова об "убитых россиянах"

29 мая 2023 10:07
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Россия объявила в розыск американского сенатора за слова об "убитых россиянах"
Член Сената Конгресса США Линдси Грэм в Киеве. Фото: Reuters/Alina Smutko
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В России объявили в розыск американского сенатора Линдси Грэма. Его обвинили в русофобских высказываниях, появившихся в результате манипуляций с его заявлениями на встрече с Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает российское государственное информационное агентство ТАСС.

Читайте также:

Была "смерть россиян" или нет

Российские власти обиделись на слова члена американского Сената Линдси Грэма, якобы сказанные им на встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Грэма обвинили в том, что он заявил, мол, убийства российских военных это самая выгодная американская инвестиция — хотя на самом деле фразы о погибающих на войне россиянах и американские инвестиции звучали в разных местах диалога Грэма с Зеленским.

Уголовное преследование

Тем не менее, в России решили разобраться с представителем верхней палаты Конгресса США.

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин приказал возбудить уголовное дело против Линдси Грэма по "факту русофобских высказываний".

Более того, министерство внутренних дел России объявило Грэма в розыск.

Напомним, что представитель российского МИД Мария Захарова истерически отреагировала на слова американского сенатора Линдси Грэма о мертвых россиянах. Она начала упрекать сенатора в "поддержке неонацистского киевского режима".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас