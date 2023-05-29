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Росія оголосила у розшук американського сенатора за слова про "убитих росіян"

29 травня 2023 10:07
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Росія оголосила у розшук американського сенатора за слова про "убитих росіян"
Член Сенату Конгресу США Ліндсі Грем у Києві. Фото: Reuters/Alina Smutko
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У Росії оголосили у розшук американського сенатора Ліндсі Грема. Його звинуватили у русофобських висловлюваннях, які з’явилися у результаті маніпуляцій із його заявами на зустрічі із Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє російське державне інформаційне агентство ТАСС.

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Російська влада образилася на слова члена американського Сенату Ліндсі Грема, нібито сказані ним на зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським.

Грема звинуватили у тому, що він заявив, мовляв, убивства російських військових це найвигідніша американська інвестиція — хоча насправді фрази про росіян, які гинуть на війні, та американські інвестиції звучали у різних місцях діалогу Грема із Зеленським.

Кримінальне переслідування

Попри це, в Росії вирішили розібратися із представником верхньої палати Конгресу США.

Голова Слідчого комітету Російської Федерації Олександр Бастрикін наказав відкрити кримінальну справу проти Ліндсі Грема за "фактом русофобських висловлювань".

Більш того, міністерство внутрішніх справ Росії оголосило Грема у розшук.

Нагадаємо, що представниця російського МЗС Марія Захарова істерично відреагувала на слова американського сенатора Ліндсі Грема про мертвих росіян. Вона почала дорікати сенатору за "підтримку неонацистського київського режиму".

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