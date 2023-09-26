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Россия пытается вернуться в Совет ООН по правам человека, — СМИ

26 сентября 2023 14:50
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Россия пытается вернуться в Совет ООН по правам человека, — СМИ
Совет ООН по правам человека. Фото: Denis Balibouse/Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Россия выражает желание вернуться в Совет ООН по правам человека. При этом шесть недель спустя после вторжения на украинскую территорию членство России в Совете по правам человека, в который входят 47 стран, было приостановлено Генассамблеей ООН.

Об этом сообщает BBC.

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В сообщении указывается, что сейчас Россия намерена получить обратно свое место в Совете и в связи с этим распространяет среди членов ООН документ, призывая поддержать ее кандидатуру во время голосования, запланированного на 10 октября. На этот раз России предстоит конкурировать с Албанией и Болгарией за два доступных места.

В представленном документе Москва обещает найти "адекватные решения в вопросах прав человека" и "предотвратить превращение Совета в инструмент для осуществления политических амбиций определенной группы стран".

Так, Россия стремится восстановить свой международный авторитет после обвинений в нарушении прав человека на украинских территориях.

Россию обвинили в нарушении прав человека

Дипломатические источники сообщили, что Россия стремится восстановить свой международный авторитет после обвинений в нарушении прав человека как на территории Украины, так и внутри своих границ. 

Недавние свидетельства этих нарушений были представлены Совету по правам человека в понедельник в рамках отчета комиссии, занимающейся расследованием ситуации в Украине. 

Напомним, что члены Уполномоченного ООН следственного органа поделились своими последними выводами, согласно которым российские оккупационные силы подвергали украинцев жестоким пыткам. Некоторые из жертв от полученных травм умерли.

 

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