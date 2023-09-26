Росія намагається довести, що командувач Чорноморського флоту живий

Командувач Чорноморського флоту Віктор Соколов. Фото: росЗМІ

Російське Міністерство оборони розкрило кадри засідання своєї колегії, на яких нібито видно командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова. До цього українські військові повідомляли про його ліквідацію.

Про це повідомляє Міноборони РФ.

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На фотографіях Міноборони РФ Віктора Соколова нібито видно серед інших представників міністерства на засіданні, яке, як стверджується, було проведено сьогодні міністром Сергієм Шойгу.

Тим часом у Кремлі заявляють, що не мають інформації про смерть Соколова. На питання про загибель командувача Чорноморського флоту, прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков відповів, що від Міноборони не надходило жодних даних щодо цього.

Засідання Міноборони РФ. Фото: Міноборони РФ

Засідання Міноборони РФ. Фото: Міноборони РФ

Нагадаємо, що сили спеціальних операцій розповіли про результати успішних ударів у Криму. Внаслідок "прильоту" загинув начальник штабу Чорноморського флоту Росії та велика кількість окупантів.