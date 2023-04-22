"Россия приближается к Нюрнбергу II": Резников о результатах "Рамштайна"
Встреча Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" не только помогает поставкам для ВСУ, а также приближает привлечение России к ответственности. И 11 встреча приблизила Россию к новому Нюрнбергскому трибуналу.
Об этом написал руководитель Минобороны Алексей Резников в своем Twitter.
Итоги "Рамштайна"
"Результаты 11-го "Рамштайна": Россия приближается к Нюрнбергу II. Каждая встреча в таком формате не только дает больше полезных "подарков" для украинской армии, но и привлекает преступников к ответственности", — говорится в сообщении Резникова.
#Ramstein 11 результатов: Russia is getting closer to Nuremberg II. Все посещение в этом формате не только производит более пользовательские "gifs" для #UAarmy , а для того, щоб bring criminals to justice. pic.twitter.com/Li9TcgvZyI— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 22, 2023
Напомним, 21 апреля в Германии состоялось очередное заседание Контактной группы по обороне Украины (так называемый "Рамштайн-11").
На встрече западных союзников в формате "Рамштайн" Украина просила о срочных поставках зенитно-ракетных комплексов. Считается, что их острая нехватка может позволить России начать широкомасштабные бомбардировки.
По словам министра обороны США Ллойда Остина, с начала полномасштабной войны Североатлантический альянс предоставил Украине помощь в размере 55 миллиардов долларов США.