"Россия приближается к Нюрнбергу II": Резников о результатах "Рамштайна"

Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: Виктор Ковальчук/ УНИАН

Встреча Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" не только помогает поставкам для ВСУ, а также приближает привлечение России к ответственности. И 11 встреча приблизила Россию к новому Нюрнбергскому трибуналу.

Об этом написал руководитель Минобороны Алексей Резников в своем Twitter.

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"Результаты 11-го "Рамштайна": Россия приближается к Нюрнбергу II. Каждая встреча в таком формате не только дает больше полезных "подарков" для украинской армии, но и привлекает преступников к ответственности", — говорится в сообщении Резникова.

#Ramstein 11 результатов: Russia is getting closer to Nuremberg II. Все посещение в этом формате не только производит более пользовательские "gifs" для #UAarmy , а для того, щоб bring criminals to justice. pic.twitter.com/Li9TcgvZyI — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 22, 2023

Напомним, 21 апреля в Германии состоялось очередное заседание Контактной группы по обороне Украины (так называемый "Рамштайн-11").

На встрече западных союзников в формате "Рамштайн" Украина просила о срочных поставках зенитно-ракетных комплексов. Считается, что их острая нехватка может позволить России начать широкомасштабные бомбардировки.

По словам министра обороны США Ллойда Остина, с начала полномасштабной войны Североатлантический альянс предоставил Украине помощь в размере 55 миллиардов долларов США.