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"Росія наближається до Нюрнберга II": Резніков про результати "Рамштайну"

22 квітня 2023 16:12
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"Росія наближається до Нюрнберга II": Резніков про результати "Рамштайну"
Міністр оборони України Олексій Резніков. Фото: Віктор Ковальчук/ УНІАН
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" не лише допомагає постачанням для ЗСУ, а також наближає притягнення Росії до відповідальності. Й 11 зустріч наблизила Росію до нового Нюрнберзького трибуналу. 

Про це написав керівник Міноборони Олексій Резніков у своєму Twitter.

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Підсумки "Рамштайну"

"Результати 11-го "Рамштайну": Росія наближається до Нюрнберга II. Кожна зустріч у такому форматі не тільки дає більше корисних "подарунків" для української армії, а й має на меті притягнення злочинців до відповідальності", — йдеться у дописі Резнікова.

Нагадаємо, 21 квітня в Німеччині відбулося чергове засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-11").

На зустрічі західних союзників у форматі "Рамштайн" Україна просила про термінове постачання зенітно-ракетних комплексів. Вважають, що їх гостра нестача може дозволити Росії розпочати широкомасштабні бомбардування.

За словами міністра оборони США Ллойда Остіна, від початку повномасштабної війни Північноатлантичний альянс надав Україні допомогу розміром 55 мільярдів доларів США.

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