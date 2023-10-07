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Россия хочет выйти из договора о запрещенных ядерных испытаниях

7 октября 2023 07:23
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Россия хочет выйти из договора о запрещенных ядерных испытаниях
Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Представитель России при Организации по всеобъемлющему запрещению ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Михаил Ульянов заявил о намерении страны отозвать ратификацию договора. Это вызвало осуждение со стороны США как действие, подвергающее риску мировые стандарты против ядерных взрывов.

Об этом пишет The Guardian.

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Это заявление Ульянова, сделанное в пятницу, усугубляет напряженность в отношениях между Россией и США на фоне инцидента с вторжением России в Украину и дискуссий по контролю над ядерными арсеналами между двумя ведущими ядерными мощностями планеты.

"Россия намерена отменить ратификацию (совершенную в 2000 году) Договора по всеобъемлющему запрещению ядерных испытаний. Цель уравновесить позиции с США, которые подписали Договор, но так и не ратифицировали его. Отмена не предполагает желания возобновить ядерные испытания", — сказал дипломат.

Также The Guardian сообщает, что несмотря на то, что США подписали, но не ратифицировали договор, они сохраняют мораторий на испытательные ядерные взрывы с 1992 года и, по их утверждениям, не собираются его отменять.

Напомним, что российская пропагандистка Маргарита Симоньян выступила с одиозным заявлением, призвав провести испытания ядерной бомбы где-то над Сибирью. Впрочем, такое предложение шокировало даже некоторых в самой Российской Федерации.

Также мы сообщали, что Соединенные Штаты, Россия и Китай в течение последних лет построили новые объекты на своих ядерных полигонах. Это происходит на фоне беспрецедентного роста напряжения в отношениях между этими тремя крупными ядерными державами.

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