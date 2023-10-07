Росія хоче вийти з договору про заборонені ядерні випробування

Президент Росії Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Представник Росії при Організації з всеосяжної заборони ядерних випробувань (ОДВЗЯВ) Михайло Ульянов заявив про намір країни відкликати ратифікацію договору. Це викликало засудження з боку США як дія, що наражає на ризик світові стандарти проти ядерних вибухів.

Про це пише The Guardian.

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Ця заява Ульянова, зроблена у п'ятницю, посилює напруженість у відносинах між Росією та США на тлі інциденту з вторгненням Росії до України та дискусій щодо контролю над ядерними арсеналами між двома провідними ядерними потужностями планети.

"Росія має намір скасувати ратифікацію (вчинену у 2000 році) Договору щодо всеосяжної заборони ядерних випробувань. Мета — врівноважити позиції зі США, які підписали Договір, але так і не ратифікували його. Скасування не передбачає бажання відновити ядерні випробування", — сказав дипломат.

Також The Guardian повідомляє, що, попри те, що США підписали, але не ратифікували договір, вони зберігають мораторій на випробувальні ядерні вибухи з 1992 року і, за їхніми твердженнями, не збираються його скасовувати.

Нагадаємо, що російська пропагандистка Маргарита Сімоньян виступила з одіозною заявою, закликавши провести випробування ядерної бомби десь над Сибіром. Втім, така пропозиція шокувала навіть деяких у самій Російській Федерації.

Також ми повідомляли, що Сполучені Штати, Росія та Китай протягом останніх років побудували нові об’єкти на своїх ядерних полігонах. Це відбувається на фоні безпрецедентного зростання напруги у відносинах між цими трьома великими ядерними державами.