Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Политика arrow РФ и Индия обсуждают стратегическое партнерство после пошлин США arrow

РФ и Индия обсуждают стратегическое партнерство после пошлин США

7 августа 2025 18:39
Руслан Кулешов - редактор
Руслан Кулешов
редактор
Россия и Индия усиливают союз после тарифного давления США
Владимир Путин и Нарендра Моди. Фото: The Economist
Руслан Кулешов - редактор
Руслан Кулешов
редактор

Россия и Индия подтвердили стратегическое партнерство во время переговоров по безопасности в Москве, которые состоялись уже на следующий день после решения Дональда Трампа поднять пошлины на индийский импорт. Оборонные чиновники Сергей Шойгу и Аджит Довал подчеркнули, что обе страны собираются расширять сотрудничество. Дополнительные тарифы США грозят углубить торговый конфликт с Нью-Дели.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Реклама
Читайте также:

Почему Россия и Индия усиливают партнерство после новых пошлин США

Россия и Индия подчеркнули свою приверженность стратегическому партнерству на двусторонних переговорах по вопросам безопасности в Москве в четверг. Они состоялись через день после того, как президент США Дональд Трамп объявил о повышении тарифов на импорт из Индии из-за закупок ею российской нефти.

На встрече Доваля с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу обе стороны подчеркнули важность отношений между странами. Введение Трампом дополнительных 25% тарифов на товары из Индии, которые вступили в силу 28 августа, сигнализирует о самом серьезном ухудшении отношений между США и Индией с момента его возвращения в должность в январе, угрожая нарушением доступа Индии к ее крупнейшему экспортному рынку.

"Мы стремимся к дальнейшему активному сотрудничеству с целью формирования нового, более справедливого и устойчивого мирового порядка, обеспечения верховенства международного права и совместной борьбы с современными вызовами и угрозами", — сказал Шойгу Довалю в телевизионном комментарии.

Индия и Китай стали основными покупателями российской морской сырой нефти с момента начала Москвой полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года, что спровоцировало попытки Запада задушить российскую экономику.

"Мы установили очень хорошие отношения, которые мы очень ценим, стратегическое партнерство между нашими странами", — сказал Доваль в комментарии.

Трамп угрожал мерами против стран, которые покупают российскую нефть, еще до того, как объявил о новом тарифе на индийские товары, который увеличил общий тариф до 50%. Советник Индии по национальной безопасности Аджита Доваль заявил, что Нью-Дели с нетерпением ждет визита президента Владимира Путина до конца года.

Напомним, что индийский МИД раскритиковал решение президента США Дональда Трампа повысить пошлины на индийский импорт до 50 %, заявив, что такой шаг является необоснованным и несправедливым.

Ранее мы также информировали, что Трамп подписал указ о введении дополнительного 25-процентного тарифа на индийские товары, удвоив действующие пошлины до 50 %. В Белом доме объяснили, что мера направлена на защиту национальных экономических интересов США.

США Индия Дональд Трамп Россия пошлины
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:25 Нефти будет больше — где нашли новые залежи и что это изменит

19:20 У Зеленского опровергли "выгодное предложение" Трампа для Путина

19:18 Трамп назвал новое условие для встречи с Путиным

19:17 Мир и членство в ЕС — Зеленский поговорил с фон дер Ляйен

19:10 Издевались над подростком — на Одесчине полиция открыло дело

Восстановление Николаевщины и битва за юг, — интервью Кима - 80x80

Восстановление Николаевщины и битва за юг, — интервью Кима

19:10 Сделать поверку счетчиков стало проще — где изменились условия

18:43 Стоимость жилья в Одессе — как изменились цены и какой спрос

18:39 РФ и Индия обсуждают стратегическое партнерство после пошлин США

18:34 За трех фигурантов по делу Кузнецова внесли залог — какая сумма

18:29 Удар по телебашне в Киеве — генералу РФ сообщили о подозрении

19:25 Нефти будет больше — где нашли новые залежи и что это изменит

19:20 У Зеленского опровергли "выгодное предложение" Трампа для Путина

19:18 Трамп назвал новое условие для встречи с Путиным

19:17 Мир и членство в ЕС — Зеленский поговорил с фон дер Ляйен

19:10 Издевались над подростком — на Одесчине полиция открыло дело

Восстановление Николаевщины и битва за юг, — интервью Кима - 80x80

Восстановление Николаевщины и битва за юг, — интервью Кима

19:10 Сделать поверку счетчиков стало проще — где изменились условия

18:43 Стоимость жилья в Одессе — как изменились цены и какой спрос

18:39 РФ и Индия обсуждают стратегическое партнерство после пошлин США

18:34 За трех фигурантов по делу Кузнецова внесли залог — какая сумма

18:29 Удар по телебашне в Киеве — генералу РФ сообщили о подозрении

18:43 Стоимость жилья в Одессе — как изменились цены и какой спрос

06:33 Новые правила игры с криптовалютой в Украине — что изменится

06:14 Как живет и как выглядит Николаев, — репортаж из города

6 августа

19:43 Море в Одессе стало зеленым — опасность водорослей на побережье

06:33 Сколько стоит отдохнуть в Одессе в августе и что выбрать туристам

5 августа

18:43 Овощи, фрукты и мясо — как изменились цены на продукты в Одессе

06:33 Отдых в Одессе — на что туристы больше всего тратят деньги

4 августа

19:44 Возможное подорожание коммуналки — что думают об этом одесситы

31 июля

19:43 Как выглядит Одесский "Привоз" через неделю после атаки шахедов

25 июля

19:43 На рождение ребенка 50 тыс. — что думают одесситы об инициативе

Text

18:06 Слова Франции о конце войны и предложение США — эфир Вечір.LIVE

Text

13:06 Встреча Трампа с Путиным и наступление на Херсон — эфир День.LIVE

Text

08:00 Трамп заявил об успехе в переговорах с РФ — эфир Ранок.LIVE

6 августа
Text

23:21 Трамп вышел со срочным заявлением об Украине — прямая трансляция

Text

19:00 Какая судьба пострадавших от обстрелов Киева — эфир Київський час

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

08:20 Зарплата директора и завуча школы — какие средние суммы в 2025

26 июля 2025

17:42 Военный объяснил, почему многие украинцы избегают мобилизации

03:00 Бюджетный и вкусный торт "Мечта" — готовится без миксера

05:45 Минимальные пенсии — какие суммы получат украинцы в августе

27 июля 2025

03:00 Этот "Стаканчиковый торт" побил все рекорды — рецепт десерта

1 августа 2025

18:15 Могут завернуть на границе — кто не попадет из Украины в Польшу

5 августа 2025

13:23 Ким объяснил, почему реже появляется в публичном пространстве

3 августа 2025

21:23 Есть проблемы — лидер группы "ТіК" раскритиковал мобилизацию

30 июля 2025

10:09 Олислагерс раскрыла секрет побед над Магучих

24 июля 2025

20:55 17-летние обязаны стать на учет до 31 июля — юрист

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации