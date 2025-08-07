Россия и Индия усиливают союз после тарифного давления США

Владимир Путин и Нарендра Моди. Фото: The Economist

Россия и Индия подтвердили стратегическое партнерство во время переговоров по безопасности в Москве, которые состоялись уже на следующий день после решения Дональда Трампа поднять пошлины на индийский импорт. Оборонные чиновники Сергей Шойгу и Аджит Довал подчеркнули, что обе страны собираются расширять сотрудничество. Дополнительные тарифы США грозят углубить торговый конфликт с Нью-Дели.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Почему Россия и Индия усиливают партнерство после новых пошлин США

Россия и Индия подчеркнули свою приверженность стратегическому партнерству на двусторонних переговорах по вопросам безопасности в Москве в четверг. Они состоялись через день после того, как президент США Дональд Трамп объявил о повышении тарифов на импорт из Индии из-за закупок ею российской нефти.

На встрече Доваля с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу обе стороны подчеркнули важность отношений между странами. Введение Трампом дополнительных 25% тарифов на товары из Индии, которые вступили в силу 28 августа, сигнализирует о самом серьезном ухудшении отношений между США и Индией с момента его возвращения в должность в январе, угрожая нарушением доступа Индии к ее крупнейшему экспортному рынку.

"Мы стремимся к дальнейшему активному сотрудничеству с целью формирования нового, более справедливого и устойчивого мирового порядка, обеспечения верховенства международного права и совместной борьбы с современными вызовами и угрозами", — сказал Шойгу Довалю в телевизионном комментарии.

Индия и Китай стали основными покупателями российской морской сырой нефти с момента начала Москвой полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года, что спровоцировало попытки Запада задушить российскую экономику.

"Мы установили очень хорошие отношения, которые мы очень ценим, стратегическое партнерство между нашими странами", — сказал Доваль в комментарии.



Трамп угрожал мерами против стран, которые покупают российскую нефть, еще до того, как объявил о новом тарифе на индийские товары, который увеличил общий тариф до 50%. Советник Индии по национальной безопасности Аджита Доваль заявил, что Нью-Дели с нетерпением ждет визита президента Владимира Путина до конца года.

Напомним, что индийский МИД раскритиковал решение президента США Дональда Трампа повысить пошлины на индийский импорт до 50 %, заявив, что такой шаг является необоснованным и несправедливым.

Ранее мы также информировали, что Трамп подписал указ о введении дополнительного 25-процентного тарифа на индийские товары, удвоив действующие пошлины до 50 %. В Белом доме объяснили, что мера направлена на защиту национальных экономических интересов США.