Росія й Індія обговорюють стратегічне партнерство після мит США

7 серпня 2025 18:39
Руслан Кулєшов - редактор
Руслан Кулєшов
редактор
Росія та Індія посилюють союз після тарифного тиску США
Володимир Путін та Нарендра Моді. Фото: The Economist
Руслан Кулєшов - редактор
Руслан Кулєшов
редактор

Росія та Індія підтвердили стратегічне партнерство під час переговорів із безпеки в Москві, що відбулися вже наступного дня після рішення Дональда Трампа підняти мито на індійський імпорт. Оборонні посадовці Сергій Шойгу й Аджіт Довал наголосили, що обидві країни збираються розширювати співпрацю. Додаткові тарифи США загрожують поглибити торговельний конфлікт із Нью-Делі.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Чому Росія та Індія посилюють партнерство після нових мит США

Росія та Індія наголосили на своїй відданості стратегічному партнерству на двосторонніх переговорах з питань безпеки в Москві в четвер. Вони відбулися через день після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про підвищення тарифів на імпорт з Індії через закупівлі нею російської нафти. 

На зустрічі Доваля з секретарем Ради безпеки Росії Сергієм Шойгу обидві сторони наголосили на важливості відносин між країнами. Запровадження Трампом додаткових 25% тарифів на товари з Індії, які набудуть чинності 28 серпня, сигналізує про найсерйозніше погіршення відносин між США та Індією з моменту його повернення на посаду в січні, загрожуючи порушенням доступу Індії до її найбільшого експортного ринку.

"Ми прагнемо до подальшої активної співпраці з метою формування нового, більш справедливого та сталого світового порядку, забезпечення верховенства міжнародного права та спільної боротьби із сучасними викликами та загрозами", — сказав Шойгу Довалю в телевізійному коментарі.

Індія та Китай стали основними покупцями російської морської сирої нафти з моменту початку Москвою повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року, що спровокувало спроби Заходу задушити російську економіку.

"Ми встановили дуже добрі відносини, які ми дуже цінуємо, стратегічне партнерство між нашими країнами", — сказав  Доваль у коментарі.

Трамп погрожував заходами проти країн, які купують російську нафту, ще до того, як оголосив про новий тариф на індійські товари. Радник Індії з національної безпеки Аджіта Доваль заявив, що Нью-Делі з нетерпінням чекає візиту президента Володимира Путіна до кінця року.

Нагадаємо, що індійське МЗС розкритикувало рішення президента США Дональда Трампа підвищити мита на індійський імпорт до 50 %, заявивши, що такий крок є необґрунтованим і несправедливим. 

Раніше ми також інформували, що Трамп підписав указ про запровадження додаткового 25-відсоткового тарифу на індійські товари, подвоївши чинні мита до 50 %. У Білому домі пояснили, що захід спрямований на захист національних економічних інтересів США.

США Індія Дональд Трамп Росія мита
