Родителям младенцев хотят предоставить отсрочку: законопроект

Депутаты в зале парламента. Фото: пресс-служба Рады

Иванна Чайка редактор политических новостей

В Украине военнообязанным мужчинам могут предоставить отсрочку от призыва во время мобилизации сроком на один год после рождения ребенка. Соответствующие изменения Верховной Раде предлагают внести в статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Инициатива должна дать родителям возможность ухаживать за ребенком и содержать семью в течение первого года его жизни.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт парламента.

Отсрочка для молодых родителей: что предлагает законопроект

Законопроект предлагает дополнить перечень оснований для отсрочки от призыва во время мобилизации. Право на нее хотят предоставить военнообязанным, у которых есть ребенок в возрасте до одного года.

Таким образом, мужчина сможет получить отсрочку со дня рождения ребенка. Она будет действовать до момента, когда ребенку исполнится один год.

В пояснительной записке отмечается, что первый год жизни ребенка требует постоянного ухода, медицинского наблюдения и надлежащего обеспечения. В то же время мать после родов может нуждаться в физической, психологической и материальной поддержке.

Новая норма призвана обеспечить отцу возможность участвовать в уходе и воспитании новорожденного ребенка. Также ожидается, что такие изменения будут способствовать поддержке семей, стимулированию рождаемости и преодолению демографического кризиса.

Как писали Новини.LIVE, в Верховной Раде предлагают предоставить одному из родителей отсрочку от мобилизации, если второй постоянно проживает за границей или находится там не менее 90 дней в течение года. Также законопроект №15494 предусматривает расширение права на отсрочку для людей, чьи близкие погибли или пропали без вести из-за российской агрессии при других обстоятельствах, в частности во время волонтерской деятельности или в результате обстрелов.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что правительство определило реформу ТЦК одним из приоритетных направлений, а реализовывать соответствующую стратегию должно Министерство обороны. По словам Елены Шуляк, изменения предусматривают цифровизацию работы центров и постепенный перенос акцента с принудительного направления на службу на развитие рекрутинга.