Выступление путина 21 февраля - смешные кадры из зала

Речь длилась почти два часа

Послание путина российскому Федеральному собранию оказалось настолько длинным и бессодержательным, что до конца его продержались не все. Новини.LIVE представляют подборку самых забавных скриншотов, сделанных во время трансляции выступления кремлевского диктатора в зале московского Гостиного двора.

"Ну очень, очень интересная речь!"

Послание длилось 1 час 50 минут, поэтому присутствующие держались как могли:

"А про ядерку когда?"

Медведев сломался:

И не только он:

Зато Песков активен и бодр:

"Мы выстроим новые международные отношения", — реакция Лаврова:

Глава российского центробанка Эльвира Набиуллина слушает об успехах российской экономики:

"А я селфи сделаю!"

Наконец-то гимн: можно встать!