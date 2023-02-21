Выступление путина 21 февраля - смешные кадры из зала

Делали селфи и боролись со сном: забавные кадры, сделанные во время речи путина
Послание путина российскому Федеральному собранию оказалось настолько длинным и бессодержательным, что до конца его продержались не все. Новини.LIVE представляют подборку самых забавных скриншотов, сделанных во время трансляции выступления кремлевского диктатора в зале московского Гостиного двора.
"Ну очень, очень интересная речь!"
Послание длилось 1 час 50 минут, поэтому присутствующие держались как могли:
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