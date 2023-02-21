Виступ путіна 21 лютого - кумедні кадри із залу

Робили селфі та боролися зі сном: кумедні кадри, зроблені під час промови путіна
Послання путіна до російських Федеральних зборів виявилося настільки довгим і беззмістовним, що до кінця його протрималися не всі. Новини.LIVE представляють добірку найкумедніших скриншотів, зроблених під час трансляції виступу кремлівського диктатора у залі московського Гостинного двору.
"Ну дуже, дуже цікава промова!"
Послання тривало 1 годину 50 хвилин, тому присутні трималися як могли:
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"А я селфі зроблю!"
Нарешті гімн: можна встати!