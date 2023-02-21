Виступ путіна 21 лютого - кумедні кадри із залу

Промова тривала майже дві години

Послання путіна до російських Федеральних зборів виявилося настільки довгим і беззмістовним, що до кінця його протрималися не всі. Новини.LIVE представляють добірку найкумедніших скриншотів, зроблених під час трансляції виступу кремлівського диктатора у залі московського Гостинного двору.

"Ну дуже, дуже цікава промова!"

Послання тривало 1 годину 50 хвилин, тому присутні трималися як могли:

"А про ядерку коли?"

Медведєв зламався:

І не тільки він:

Проте Пєсков активний і бадьорий:

"Ми розбудуємо нові міжнародні відносини", — реакція Лаврова:

Очільниця російського Центробанку Ельвіра Набіулліна слухає про успіхи російської економіки:

"А я селфі зроблю!"

Нарешті гімн: можна встати!