Премьер Великобритании обсудил с политиками Северной Ирландии торговые договоренности

Риши Сунак встретился с политическими партиями Северной Ирландии: что известно
Премьер-министр Великобритании встретился с политическими партиями Северной Ирландии. СМИ считают, что вскоре они смогут объявить о разрешении многолетнего спора по поводу торговых договоренностей после Brexit.
Об этом пишет BBC.
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Как отмечают источники BBC, соглашение о торговых договоренностях после Brexit может быть достигнуто уже на следующей неделе.
Обе стороны уже несколько недель ведут интенсивные переговоры, и чиновники близки к тому, чтобы найти решение на техническом уровне, которое охватывает большинство нерешенных вопросов, в том числе по поводу таможни, государственной помощи и санитарных проверок агропродовольственных товаров, по словам людей, анонимно рассказавших о переговоры.
Впрочем, как пишут СМИ, чтобы осуществить это, Риши Сунаку придется балансировать между тем, чтобы контролировать ярых сторонников Brexit в своей партии и убедить своих союзников из Демократической юнионистской партии снять вето на децентрализацию власти в Северной Ирландии.
Известно, что после визита в Северную Ирландию Риши Сунак собирается присоединиться к европейским лидерам в Германии на Мюнхенской конференции по безопасности.
Напомним, ранее мы писали, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак обратился к чиновникам с просьбой разработать планы возобновления отношений с Евросоюзом.