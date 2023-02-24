Зеленский напомнил, каким был первый год великой войны

Следующий год войны станет годом украинской победы, уверен Президент Зеленский.

Сегодня, 24 февраля, в день первой годовщины начала полномасштабного военного конфликта, Президент Украины напомнил, каким были предыдущие 365 дней войны. Следующий год должен стать годом победы, отметил Зеленский.

Видео, посвященное первому году полномасштабной российско-украинской войны, опубликовал на своей странице в соцсетях Президент Украины Владимир Зеленский.

Год, который продолжается

Глава государства напомнил о годовщине начала российского вторжения.

"24 февраля миллионы из нас сделали выбор: не белый флаг, а сине-желтый флаг. Не бегство, а встреча. Встреча врага. Сопротивление и борьба", — отметил Владимир Зеленский.

Каким был предыдущий год для Украины

Президент Украины опубликовал видеоролик, посвященный событиям в Украине, произошедшим после 24 февраля 2022 года.

"Это был год боли, сожаления, веры и единства. И это год нашей с вами несокрушимости", — напомнил Владимир Зеленский.

Следующий же год, отметил глава государства, станет годом нашей победы.

Напомним, что сегодня — годовщина начала полномасштабного вторжения российской армии на территорию Украины. Новини.LIVE напоминали, как Украина за этот год защищает свою независимость от российского агрессора.

Фото: пресс-служба Президента Украины