Зеленский напомнил, каким был первый год великой войны

"Год боли, сожаления, веры и единства": Зеленский напомнил, как Украина прожила первый год великой войны
Сегодня, 24 февраля, в день первой годовщины начала полномасштабного военного конфликта, Президент Украины напомнил, каким были предыдущие 365 дней войны. Следующий год должен стать годом победы, отметил Зеленский.
Видео, посвященное первому году полномасштабной российско-украинской войны, опубликовал на своей странице в соцсетях Президент Украины Владимир Зеленский.
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Год, который продолжается
Глава государства напомнил о годовщине начала российского вторжения.
"24 февраля миллионы из нас сделали выбор: не белый флаг, а сине-желтый флаг. Не бегство, а встреча. Встреча врага. Сопротивление и борьба", — отметил Владимир Зеленский.
Каким был предыдущий год для Украины
Президент Украины опубликовал видеоролик, посвященный событиям в Украине, произошедшим после 24 февраля 2022 года.
"Это был год боли, сожаления, веры и единства. И это год нашей с вами несокрушимости", — напомнил Владимир Зеленский.
Следующий же год, отметил глава государства, станет годом нашей победы.
Напомним, что сегодня — годовщина начала полномасштабного вторжения российской армии на территорию Украины. Новини.LIVE напоминали, как Украина за этот год защищает свою независимость от российского агрессора.
Фото: пресс-служба Президента Украины