Резников предложил министру Дании взглянуть на затонувшую "Москву" после победы

Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: Украинская правда

Министр обороны Украины Алексей Резников предложил министру обороны Королевства Дании после победы отправляться на дайвинг к утопленному крейсеру "Москва".

Об этом сообщает министр обороны Украины Алексей Резников на совместном брифинге с исполняющим обязанности министра обороны Королевства Дания Троэлсом Лундом Поульсеном.

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Резников напомнил, что на дне Черного моря в территориальных водах Украины находится утопленный крейсер "Москва", включенный в перечень объектов ЮНЕСКО как культурное наследие.

"Я всех приглашаю после нашей победы присоединиться к нашей команде, которая осуществит дайв-погружение на новый очень известный дайв-сайт. Там будет подводный музей о том, как именно украинским оружием был потоплен такой корабль с таким символическим названием", — сказал министр.

Напомним, что с первых дней войны Дания помогает Украине в борьбе против россии. Для этого был создан специальный фонд, деньги из которого уходят на закупку вооружения для украинской армии.