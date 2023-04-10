Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Политика arrow Резников предложил министру Дании взглянуть на затонувшую "Москву" после победы arrow

Резников предложил министру Дании взглянуть на затонувшую "Москву" после победы

10 апреля 2023 22:02
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Резников предложил министру Дании взглянуть на затонувшую "Москву" после победы
Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: Украинская правда
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Министр обороны Украины Алексей Резников предложил министру обороны Королевства Дании после победы отправляться на дайвинг к утопленному крейсеру "Москва".

Об этом сообщает министр обороны Украины Алексей Резников на совместном брифинге с исполняющим обязанности министра обороны Королевства Дания Троэлсом Лундом Поульсеном.

Читайте также:

Обзор крейсера "Москва"

Резников напомнил, что на дне Черного моря в территориальных водах Украины находится утопленный крейсер "Москва", включенный в перечень объектов ЮНЕСКО как культурное наследие.

"Я всех приглашаю после нашей победы присоединиться к нашей команде, которая осуществит дайв-погружение на новый очень известный дайв-сайт. Там будет подводный музей о том, как именно украинским оружием был потоплен такой корабль с таким символическим названием", — сказал министр.

Напомним, что с первых дней войны Дания помогает Украине в борьбе против россии. Для этого был создан специальный фонд, деньги из которого уходят на закупку вооружения для украинской армии.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB