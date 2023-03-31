Годовщина освобождения Бучи: Зеленский напомнил о зверствах оккупантов
Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам в годовщину деоккупации города Буча Киевской области. Он напомнил о зверствах окупантов и заверил, что все причастные к военным преступлениям в Украине будут наказаны.
Соответствующее видео появилось сегодня, 31 марта, на страницах президента в соцсетях.
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Последствия оккупации Бучи
Зеленский напомнил, что Буча была в оккупации 33 дня. За это время погибли более 1400 жителей города.
"Буча. 33 дня оккупации. Более 1400 смертей, из них 37 детских. Более 175 человек найдены в братских могилах и камерах пыток. 9000 российских военных преступлений. 365 дней, как это снова свободный украинский город. Символ зверств армии страны оккупанта. Никогда не простим. Накажем всех виновных", — подчеркнул он.
Напомним, в Офисе генпрокурора ранее сообщили, что идентифицировали уже 91 российского военного, причастного к военным преступлениям в Буче.
Также ранее сообщалось, что до конца весны в Буче должны завершить реконструкцию улиц Вокзальная и Яблоневская, капитальный ремонт здесь ведутся в 110 домах. Именно эти улицы оказались эпицентром войны и российского вторжения в феврале-марте 2022 года.