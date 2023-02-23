Годовщина вторжения рф: Зеленский 24 февраля проведет пресс-конференцию

Офис Президента анонсировал пресс-конференцию

Президент Украины Владимир Зеленский завтра, 24 февраля, проведет пресс-конференцию. Она будет посвящена годовщине полномасштабного вторжения россии.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Что известно

Конференция будет называться "Февраль. Год несокрушимости".

Время и место проведения мероприятия не анонсируются. Аккредитация представителей СМИ проводится до 14.00 23 февраля.

О времени и месте проведения мероприятия будет сообщено в письме, которое получат представители медиа в подтверждение аккредитации.

Напомним, глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов выразил мнение, что на годовщину полномасштабного вторжения россия готовится еще раз ударить по Украине ракетами. Ничем особенным эта атака от предыдущих попыток страны-агрессора не будет отличаться.