Річниця вторгнення рф: Зеленський 24 лютого проведе пресконференцію

Річниця вторгнення рф: Зеленський проведе пресконференцію
Президент України Володимир Зеленський завтра, 24 лютого, проведе пресконференцію. Вона буде присвячена роковинам повномасштабного вторгнення росії.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
-
"Увага повітряна тривога": скільки разів за рік на Одещині лунали сигнали про небезпеку
-
Боротьба з бідністю: у Світовому банку оцінили вплив війни на українців
-
Розкрито причину зволікання Заходом передачі зброї Україні
-
Останній шанс для лідера УПЛ у єврокубках: анонс матчу Ліги Конференцій "Дніпро-1" — АЕК
-
США накрила потужна снігова буря: закрито школи, скасовано авіарейси
-
Здавав позиції ППО поблизу Чорного моря: на Одещині СБУ затримала агента рф
-
Експідопічна Могилевської втікла до росії та почала співпрацю з путіністом Бардашем
-
Влада може ліквідувати АРМА: що буде з арештованими активами
-
Ізраїль знищив трьох палестинських терористів: влада автономії говорить про 11 убитих цивільних
-
Біля кордону з Україною впав російський військовий літак: перші подробиці
Що відомо
Конференція називатиметься "Лютий. Рік незламності".
Час та місце проведення заходу не анонсуються. Акредитація представників ЗМІ проводиться до 14:00 23 лютого.
Про час та місце проведення заходу буде повідомлено в листі, який отримають представники медіа на підтвердження акредитації.
Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов висловив думку, що на роковини повномасштабного вторгнення росія готується вкотре ударити по Україні ракетами. Нічим особливим ця атака від попередніх спроб країни-агресора не відрізнятиметься.