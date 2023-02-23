Річниця вторгнення рф: Зеленський 24 лютого проведе пресконференцію

Офіс Президента анонсував пресконференцію

Президент України Володимир Зеленський завтра, 24 лютого, проведе пресконференцію. Вона буде присвячена роковинам повномасштабного вторгнення росії.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Що відомо

Конференція називатиметься "Лютий. Рік незламності".

Час та місце проведення заходу не анонсуються. Акредитація представників ЗМІ проводиться до 14:00 23 лютого.

Про час та місце проведення заходу буде повідомлено в листі, який отримають представники медіа на підтвердження акредитації.

Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов висловив думку, що на роковини повномасштабного вторгнення росія готується вкотре ударити по Україні ракетами. Нічим особливим ця атака від попередніх спроб країни-агресора не відрізнятиметься.