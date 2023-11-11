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РФ использует историю как оружие в войне, — разведка Британии

11 ноября 2023 14:59
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
РФ использует историю как оружие в войне, — разведка Британии
Президент РФ Владимир Путин. Фото: REUTERS
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Кремль фальсифицирует историю для усиления у россиян антизападных настроений. Также РФ это делает с целью устрашения соседних стран.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании,со ссылкой на данные разведки.

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"Россия усиливает милитаризацию истории, направленную на прививание антизападных настроений у российского населения и устрашение ее непосредственных западных соседей", — указала разведка Великобритании.

В данных разведки Великобритании говорится о Государственном архивном агентстве России, недавно опубликовавшем сборник документов "Об историческом единстве россиян и украинцев". Эта книга начинается статьей президента РФ Владимира Путина по той же теме о единстве, которая была опубликована в июле 2021 года. После нее разместили его обращение, объявленное 21 февраля 2022 года, перед вторжением в Украину.

"В сборнике представлено 242 документа, начиная с XI века и заканчивая XX веком, которые используются для оправдания нынешней политики Кремля и аргументируют утверждение о том, что иностранная подрывная деятельность превратила Украину в "антироссийскую". Документы сопровождаются объяснительными комментариями Путина", — отметили в разведке.

История российско-польских отношений от Медведева

Также в Минобороны отметили Дмитрия Медведева, который написал статью об истории российско-польских отношений. Он обвинил Польшу в агрессивной "русофобской" политике и предупредил, что это может привести к "уничтожению польской государственности". По его мнению, Россия и Беларусь способны дать адекватный военный ответ при необходимости.

Сообщения Разведки Великобритании
Сообщения Разведки Великобритании. Фото: Министерство обороны Великобритании

Напомним, Британское агентство уголовных расследований заявило, что Россия использует золото для обхода санкций. Золото из страны-агрессорки все чаще завозится в страны, где нет соответствующего эмбарго.

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