РФ використовує історію як зброю у війні, — розвідка Британії

Президент РФ Володимир Путін. Фото: REUTERS

Кремль фальсифікує історію для посилення у росіян антизахідних настроїв. Також РФ це робить з метою залякування сусідніх країн.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії, з посиланням на дані розвідки.

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"Росія посилює мілітаризацію історії, спрямовану на прищеплення антизахідних настроїв у російського населення та залякування його безпосередніх західних сусідів", — вказала розвідка Великої Британії.

У даних розвідки Великої Британії йдеться про Державне архівне агентство Росії, яке нещодавно опублікувало збірник документів "Про історичну єдність росіян і українців". Ця книга розпочинається статтею президента РФ Володимира Путіна на ту ж тему про єдність, що була опублікована в липні 2021 року. Після неї розмістили його звернення, оголошене 21 лютого 2022 року, перед вторгненням в Україну.

"У збірнику представлено 242 документи, починаючи з XI століття і закінчуючи XX століттям, які використовуються для виправдання нинішньої політики Кремля і аргументують твердження про те, що іноземна підривна діяльність перетворила Україну на "антиросійську". Документи супроводжуються пояснювальними коментарями Путіна", — зазначили в розвідці.

Історія російсько-польських відносин від Медведєва

Також у Міноборони зазначили про Дмитра Медведєва, який написав статтю про історію російсько-польських відносин. Він звинуватив Польщу в агресивній "русофобській" політиці та попередив, що це може призвести до "знищення польської державності". На його думку, Росія і Білорусь здатні дати адекватну військову відповідь за необхідності.

Повідомлення Розвідки Великої Британії. Фото: Міністерство оборони Великої Британії

Нагадаємо, Британське агентство кримінальних розслідувань заявило, що Росія використовує золото для обходу санкцій. Золото з країни-агресорки все частіше завозиться до країн, де немає відповідного ембарго.