Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow РФ використовує історію як зброю у війні, — розвідка Британії arrow

РФ використовує історію як зброю у війні, — розвідка Британії

11 листопада 2023 14:59
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
РФ використовує історію як зброю у війні, — розвідка Британії
Президент РФ Володимир Путін. Фото: REUTERS
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Кремль фальсифікує історію для посилення у росіян антизахідних настроїв. Також РФ це робить з метою залякування сусідніх країн.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії, з посиланням на дані розвідки.

Читайте також:

Кремль налаштовує росіян проти заходу

"Росія посилює мілітаризацію історії, спрямовану на прищеплення антизахідних настроїв у російського населення та залякування його безпосередніх західних сусідів", — вказала розвідка Великої Британії.

У даних розвідки Великої Британії йдеться про Державне архівне агентство Росії, яке нещодавно опублікувало збірник документів "Про історичну єдність росіян і українців". Ця книга розпочинається статтею президента РФ Володимира Путіна на ту ж тему про єдність, що була опублікована в липні 2021 року. Після неї розмістили його звернення, оголошене 21 лютого 2022 року, перед вторгненням в Україну.

"У збірнику представлено 242 документи, починаючи з XI століття і закінчуючи XX століттям, які використовуються для виправдання нинішньої політики Кремля і аргументують твердження про те, що іноземна підривна діяльність перетворила Україну на "антиросійську". Документи супроводжуються пояснювальними коментарями Путіна", — зазначили в розвідці.

Історія російсько-польських відносин від Медведєва

Також у Міноборони зазначили про Дмитра Медведєва, який написав статтю про історію російсько-польських відносин. Він звинуватив Польщу в агресивній "русофобській" політиці та попередив, що це може призвести до "знищення польської державності". На його думку, Росія і Білорусь здатні дати адекватну військову відповідь за необхідності.

Повідомлення Розвідки Великої Британії
Повідомлення Розвідки Великої Британії. Фото: Міністерство оборони Великої Британії

Нагадаємо, Британське агентство кримінальних розслідувань заявило, що Росія використовує золото для обходу санкцій. Золото з країни-агресорки все частіше завозиться до країн, де немає відповідного ембарго.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

Херсон наш — як минув рік після деокупації - 80x80

Херсон наш — як минув рік після деокупації

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Актуальне по темі