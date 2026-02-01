Зависимость РФ от Китая — почему Россия не может обойтись без помощи Пекина

Си Цзиньпин и Владимир Путин. Фото: AFP

Россия находится в тотальной экономической и технологической зависимости от Китая. Пекин заменил своими товарами и бизнесом те европейские компании, которые ушли из РФ из-за санкций.

Об этом в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 30 января, сообщил эксперт по публичной политике Илья Котов.

Почему РФ зависит от Китая

По мнению эксперта, Путин пытается поддерживать хотя бы какие-то связи с Трампом и создавать видимость мирных переговоров, потому что боится, что после американских санкций останется один на один с Китаем.

"По состоянию на сегодня Россия стала энергетической миской риса в руках Китая... Санкции работают, но Пекин фактически единственный, кто имеет выгоду от продолжения войны. Ему не нужна сильная Россия... Но и проигрыш России также не нужен", — объяснил Илья Котов.

По его словам, одним из важных факторов зависимости России от Китая являются поставки электронных компонентов. В случае их отсутствия россияне не смогут производить ракеты и потерпит крах весь военно-промышленный комплекс РФ.

"Если Китай прекратит цепочку поставок, закончится все тем, что танки просто не поедут... Поэтому зависимость максимальная", — подытожил эксперт.

Напомним, спикер Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь призвал воздержаться от эскалации российско-украинской войны. Так он отреагировал на заявление Кремля о беспилотном ударе по резиденции Путина.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, готов ли Китай присоединиться к мирному плану. Также он отметил, что Пекин увеличивает объем импорта российских энергоресурсов.