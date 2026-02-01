Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Политика РФ в тотальной зависимости от Китая — мнение эксперта по публичной политике

РФ в тотальной зависимости от Китая — мнение эксперта по публичной политике

Ua ru
Дата публикации 1 февраля 2026 00:54
Зависимость РФ от Китая — почему Россия не может обойтись без помощи Пекина
Си Цзиньпин и Владимир Путин. Фото: AFP

Россия находится в тотальной экономической и технологической зависимости от Китая. Пекин заменил своими товарами и бизнесом те европейские компании, которые ушли из РФ из-за санкций.

Об этом в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 30 января, сообщил эксперт по публичной политике Илья Котов.

Реклама
Читайте также:

Почему РФ зависит от Китая

По мнению эксперта, Путин пытается поддерживать хотя бы какие-то связи с Трампом и создавать видимость мирных переговоров, потому что боится, что после американских санкций останется один на один с Китаем.

"По состоянию на сегодня Россия стала энергетической миской риса в руках Китая... Санкции работают, но Пекин фактически единственный, кто имеет выгоду от продолжения войны. Ему не нужна сильная Россия... Но и проигрыш России также не нужен", — объяснил Илья Котов.

По его словам, одним из важных факторов зависимости России от Китая являются поставки электронных компонентов. В случае их отсутствия россияне не смогут производить ракеты и потерпит крах весь военно-промышленный комплекс РФ.

"Если Китай прекратит цепочку поставок, закончится все тем, что танки просто не поедут... Поэтому зависимость максимальная", — подытожил эксперт.

Напомним, спикер Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь призвал воздержаться от эскалации российско-украинской войны. Так он отреагировал на заявление Кремля о беспилотном ударе по резиденции Путина.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, готов ли Китай присоединиться к мирному плану. Также он отметил, что Пекин увеличивает объем импорта российских энергоресурсов.

санкции против России санкции Китай война в Украине Россия зависимость
Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации