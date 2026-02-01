Залежність РФ від Китаю — чому Росія не може обійтися без допомоги Пекіна

Сі Цзіньпін і Володимир Путін. Фото: AFP

Росія перебуває в тотальній економічній і технологічній залежності від Китаю. Пекін замінив своїми товарами та бізнесом ті європейські компанії, які пішли із РФ через санкції.

Про це в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 30 січня, повідомив експерт із публічної політики Ілля Котов.

Реклама

Читайте також:

Чому РФ залежить від Китаю

На думку експерта, Путін намагається підтримувати хоча б якісь зв'язки із Трампом і створювати видимість мирних перемовин, тому що боїться, що після американських санкцій залишиться один на один із Китаєм.

"Станом на сьогодні Росія стала енергетичною мискою рису в руках Китаю... Санкції працюють, але Пекін фактично єдиний, хто має вигоду від продовження війни. Йому не треба сильна Росія... Але і програш Росії також не треба", — пояснив Ілля Котов.

За його словами, одним із важливих факторів залежності Росії від Китаю є постачання електронних компонентів. У разі їх відсутності росіяни не зможуть виробляти ракети й зазнає краху весь військово-промисловий комплекс РФ.

"Якщо в якомусь випадку Китай припинить ланцюжок постачань, закінчиться все тим, що танки просто не поїдуть... Тому залежність максимальна", — підсумував експерт.

Нагадаємо, речник Міністерства закордонних справ КНР Лінь Цзянь закликав утриматися від ескалації російсько-української війни. Таким чином він відреагував на заяву Кремля про дроновий удар по резиденції Путіна.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, чи готовий Китай долучитися до мирного плану. Також він зазначив, що Пекін збільшує об'єм імпорту російських енергоресурсів.