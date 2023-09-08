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РФ цинично использует продовольствие как оружие, — председатель Совета ЕС

8 сентября 2023 12:45
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
РФ цинично использует продовольствие как оружие, — председатель Совета ЕС
Председатель Совета Евросоюза Шарль Мишель. Фото: Sputnik
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Глава Совета Евросоюза Шарль Мишель в пятницу, 8 сентября, выразил свою озабоченность, утверждая, что Россия применяет продовольственные продукты как средство давления и оказывает воздействие на наиболее не защищенные категории населения. По его мнению, РФ должна допустить свободное судоходство в Черном море, чтобы обеспечить доступ к жизненно важным запасам зерна. 

Об этом Мишель написал в соцсетях, сообщает CNN.

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Сообщается, что заявления Шарля Мишеля были сделаны в Нью-Дели перед проведением саммита G20. Мишель с осуждением отнесся к решению России прекратить Черноморскую зерновую инициативу этим летом.

"Многие миллионы людей сталкиваются с критическим дефицитом пищи во всем мире. Нападая на порты Украины, Россия ухудшает ситуацию с продовольственной безопасностью для многих из них", — отметил он. 

Мишель критически отозвался о предложении России отправить 1 млн тонн зерна в Африку, особенно учитывая объемы зерна, поставляемые под эгидой ООН.

Он также сообщил, что ЕС усиливает усилия по созданию дополнительных экспортных путей и уже поставил значительное количество зерна.

Напомним, в Украине будет создан маршрут для временного экспорта продовольствия через Черное море. Такое решение было принято после того, как Россия вышла по "зерновой инициативе".

Также мы писали, что, несмотря на то, что Россия решила отказаться от участия в "зерновом соглашении", и возможные атаки на гражданские корабли, Украина рассматривает возможность возобновления экспорта зерновых. При этом Украине не требуется поддержки РФ, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

 

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