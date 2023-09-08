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РФ цинічно використовує продовольство як зброю, — голова Ради ЄС

8 вересня 2023 12:45
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
РФ цинічно використовує продовольство як зброю, — голова Ради ЄС
Голова Ради Євросоюзу Шарль Мішель. Фото: Sputnik
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Голова Ради Євросоюзу Шарль Мішель у п'ятницю, 8 вересня, висловив свою стурбованість, стверджуючи, що Росія застосовує продовольчі продукти як засіб тиску і впливає на найбільш не захищені категорії населення. На його думку, РФ має допустити вільне судноплавство у Чорному морі, щоб забезпечити доступ до життєво важливих запасів зерна.

Про це Мішель написав у соцмережах, повідомляє CNN.

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Повідомляється, що заяви Шарля Мішеля було зроблено в Нью-Делі перед проведенням саміту G20. Мішель із засудженням поставився до рішення Росії припинити Чорноморську зернову ініціативу цього літа.

"Багато мільйонів людей стикаються з критичним дефіцитом їжі у всьому світі. Нападаючи на порти України, Росія погіршує ситуацію з продовольчою безпекою для багатьох з них", — зазначив він.

Мішель критично відгукнувся про пропозицію Росії відправити 1 млн тонн зерна до Африки, особливо враховуючи обсяги зерна, що поставляються під егідою ООН.

Він також повідомив, що ЄС посилює зусилля щодо створення додаткових експортних шляхів і вже поставив значну кількість зерна.

Нагадаємо, в Україні буде створено маршрут для тимчасового експорту продовольства через Чорне море. Таке рішення було ухвалено після того, як Росія вийшла за "зерновою ініціативою".

Також ми писали, що, попри те, що Росія вирішила відмовитися від участі в "зерновій угоді" та можливі атаки на цивільні кораблі, Україна розглядає можливість відновлення експорту зернових. При цьому Україні не потрібна підтримка РФ, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

 

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