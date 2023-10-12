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РФ ограничила въезд украинцам из третьих стран: реакция МИД

12 октября 2023 01:43
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
РФ ограничила въезд украинцам из третьих стран: реакция МИД
Российский аэропорт "Шереметьево". Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало введенные РФ ограничения на въезд на ее территорию для граждан Украины с территории третьих стран. Там заявили о высоком риске для личной безопасности и посоветовало украинцам воздержаться от любых поездок в государство-агрессорку.

Комментарий по ограничению размещен на сайте МИД Украины.

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Сообщается, что с 16 октября 2023 г. РФ вводит для граждан Украины ограничение въезда на ее территорию с территории третьих государств.

Согласно распоряжению правительства РФ, въезд украинских граждан на территорию России из третьих государств будет разрешен только в двух пунктах пропуска через российскую государственную границу:

  • Воздушный пункт пропуска "Шереметьево" (Москва)
  • Автомобильный пункт пропуска "Лудонка" в Псковской области (граница с Латвийской Республикой).

Отмечается, что ограничения не будут касаться граждан Украины в возрасте до 14 лет, въезжающих на территорию России самостоятельно или в сопровождении российских граждан.

"Из-за высоких рисков для личной безопасности МИД Украины рекомендует украинцам воздержаться от любых поездок к государству-агрессору, а находящимся в этой стране немедленно покинуть его территорию", — говорится в сообщении МИД.

Напомним, президентские выборы в России должны пройти 17 марта следующего года, и действующий президент Владимир Путин снова будет участвовать в предвыборной гонке. В то же время очень маловероятно, что любое дальнейшее решение по мобилизации в любом виде будет проведено до выборов.

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