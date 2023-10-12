РФ обмежила в'їзд українців через треті країни: реакція МЗС

Російський аеропорт "Шереметьево". Фото: Google

Міністерство закордонних справ України прокоментувало запроваджені РФ обмеження на в'їзд на її територію для громадян України з території третіх країн. Там заявили, про високий ризик для особистої безпеки та порадило українцям утриматися від будь-яких поїздок у державу-агресорку.

Коментар щодо обмеження розміщений на сайті МЗС України.

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Повідомляється, що з 16 жовтня 2023 року РФ запроваджує для громадян України обмеження в’їзду на її територію з території третіх держав.

Відповідно до розпорядження уряду РФ, в’їзд українських громадян на територію Росії з третіх держав буде дозволено тільки в двох пунктах пропуску через російський державний кордон:

Повітряний пункт пропуску "Шереметьєво" (Москва)

Автомобільний пункт пропуску "Лудонка" у Псковській області (кордон з Латвійською Республікою).

Зазначається, що обмеження не стосуватимуться громадян України віком до 14 років, які в'їжджають на територію Росії самостійно або в супроводі російських громадян.

"Через високі ризики для особистої безпеки МЗС України рекомендує українцям утриматися від будь-яких поїздок до держави-агресора, а тим, хто перебуває в цій країні — негайно залишити її територію", — йдеться в повідомленні українського МЗС.

Нагадаємо, президентські вибори в Росії мають пройти 17 березня наступного року, і чинний президент Володимир Путін знову братиме участь у передвиборчих перегонах. Водночас дуже малоймовірно, що будь-яке подальше рішення щодо мобілізації у будь-якому вигляді буде проведене до виборів.