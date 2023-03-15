РФ хочет достать обломки дрона MQ-9 из Черного моря: детали
Секретарь Совбеза рф Николай Патрушев заявил в интервью на телеканале "россия-1", что российская сторона будет пытаться извлечь обломки американского беспилотника MQ-9, который упал в Черное море. Он выразил надежду на успех этой операции, несмотря на то, что не может гарантировать ее успешное завершение.
Об этом сообщил Владимир Соловьев.
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Обломки дрона
Это заявление вызвало определенные волнения на международной арене, поскольку рф и США находятся в сложных взаимоотношениях, и любое действие одной страны, которое может быть воспринято как провокация или нарушение международного права, может привести к усугублению уже напряженной ситуации.
Сообщения о том, что россия попытается извлечь обломки беспилотника MQ-9, появились после того, как американский военный летательный аппарат упал в Черное море. Как сообщили СМИ, упавший MQ-9 был обнаружен в месте, где находятся российские корабли и подводные лодки. Некоторые эксперты выразили опасения, что это может быть частью специально организованной провокации со стороны россии.
Однако, в своем заявлении Николай Патрушев подчеркнул, что извлечение обломков MQ-9 не является провокацией, а просто выполнением своих обязанностей по поддержанию безопасности в районе Черного моря. Он также добавил, что российская сторона не будет нарушать международные договоры и соглашения в ходе этой операции.
"Я не знаю, сумеем мы достать или нет, но то, что это делать надо... И будем этим заниматься обязательно. Надеюсь, конечно, на успех", — добавил он.
Напомним, 15 марта россияне опубликовали видео инцидента с американским беспилотником над Черным морем.
Российская сторона опубликовала видеозапись, сделанную из самолета Су-27. На нем можно увидеть американский беспилотник, поврежденный россиянами.