РФ хочет достать обломки дрона MQ-9 из Черного моря: детали

Секретарь Совбеза рф Николай Патрушев

Секретарь Совбеза рф Николай Патрушев заявил в интервью на телеканале "россия-1", что российская сторона будет пытаться извлечь обломки американского беспилотника MQ-9, который упал в Черное море. Он выразил надежду на успех этой операции, несмотря на то, что не может гарантировать ее успешное завершение.

Об этом сообщил Владимир Соловьев.

Обломки дрона

Это заявление вызвало определенные волнения на международной арене, поскольку рф и США находятся в сложных взаимоотношениях, и любое действие одной страны, которое может быть воспринято как провокация или нарушение международного права, может привести к усугублению уже напряженной ситуации.

Сообщения о том, что россия попытается извлечь обломки беспилотника MQ-9, появились после того, как американский военный летательный аппарат упал в Черное море. Как сообщили СМИ, упавший MQ-9 был обнаружен в месте, где находятся российские корабли и подводные лодки. Некоторые эксперты выразили опасения, что это может быть частью специально организованной провокации со стороны россии.

Однако, в своем заявлении Николай Патрушев подчеркнул, что извлечение обломков MQ-9 не является провокацией, а просто выполнением своих обязанностей по поддержанию безопасности в районе Черного моря. Он также добавил, что российская сторона не будет нарушать международные договоры и соглашения в ходе этой операции.

"Я не знаю, сумеем мы достать или нет, но то, что это делать надо... И будем этим заниматься обязательно. Надеюсь, конечно, на успех", — добавил он.

Напомним, 15 марта россияне опубликовали видео инцидента с американским беспилотником над Черным морем.

Российская сторона опубликовала видеозапись, сделанную из самолета Су-27. На нем можно увидеть американский беспилотник, поврежденный россиянами.