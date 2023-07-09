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РФ хочет, чтобы на саммите НАТО обсудили "ситуацию на ЗАЭС"

9 июля 2023 13:47
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
РФ хочет, чтобы на саммите НАТО обсудили "ситуацию на ЗАЭС"
Российский оккупант на ЗАЭС. Фото: google
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова призвала лидеров НАТО на саммите обсудить ситуацию на Запорожской АЭС. По ее словам, в случае катастрофы на станции, большая часть участников альянса окажутся под угрозой.

Об этом пишет Reuters.

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Захарова обвинила украинские власти в "системном нанесении ущерба" атомной станции и подчеркнула, что вопрос должен стать ключевым на встрече представителей НАТО.

Согласно высказываниям Захаровой, в случае катастрофы на ЗАЭС, большая часть стран-участниц альянса окажется под угрозой прямого воздействия.

Саммит НАТО, который пройдет 11-12 июля в столице Литвы, Вильнюсе, соберет лидеров для обсуждения множества вопросов, включая диспуты относительно присоединения Украины и Швеции, а также увеличение арсеналов вооружений и обновление оборонных стратегий.

Напомним, руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что уровень угрозы техногенной катастрофы на Запорожской АЭС идет на убыль. Однако пока на атомной станции находятся российские оккупанты, угроза будет существовать.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты, вероятно, подорвут Запорожскую атомную электростанцию. Есть информация, что российские военные разместили взрывчатку на крыше нескольких энергоблоков и, по словам Президента, мир должен остановить это зло.

 

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