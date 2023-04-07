рф игнорирует призывы о ядерном сдерживании: заявление Пескова

Страна-агрессор не отвечает на призывы о ядерном сдерживании

Страна-агрессор игнорирует призывы о ядерном сдерживании. Дмитрий Песков рассказал об этом в своих главных заявлениях.

Об этом сообщает Российские СМИ.

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Пресс-секретарь Президента российской федерации рассказал, почему они не отвечают на призывы о сдерживании ядерного оружия:

Планы по размещению российского ядерного оружия в беларуси не потребуют пересмотра ядерной доктрины россии. Военные россии отслеживают и учитывают всю информацию, в том числе заявление Блинкена о планах контрнаступления ВСУ. Об идее лукашенко уничтожить все ядерное оружие в мире: "Это потребует консенсуса, но вряд ли в мире есть потенциал для таких договоренностей". Контакты Си Цзиньпина и Макрона были очень важны, в Кремле отслеживали сообщения. О возможности КНР испытать влияние Запада: "Китай — серьезное государство с суверенной позицией и под внешним влиянием свое мнение не меняет". В Кремле читают новости, но не слышали заявлений Ватикана об установлении в Украине пасхального перемирия. Путин провел переговоры с Пашиняном, обсудив подготовку мирного договора между Арменией и Азербайджаном, трехсторонние соглашения, ситуацию на границе и Нагорный Карабах.

Напомним, что 6 апреля в Песков заявил, что запланированное размещение российского тактического ядерного оружия в Беларуси — это ответ на приближение НАТО к границам России. Заявляют, что каждый раз Россия будет принимать меры, если будет приближение.