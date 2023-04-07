рф ігнорує заклики про ядерне стримування: заява Пєскова

Країна-агресор не відповідає на заклики про ядерне стримування

Країна-агресор ігнорує заклики про ядерне стримування. Про це розказав Дмитро Пєсков у своїх головних заявах.

Про це інформує Російські ЗМІ.

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Заяви Пєскова

Прес-секретар Президента російської федерації розказав, чому вони не відповідають на заклики про стримування ядерної зброї:

Плани щодо розміщення російської ядерної зброї в білорусії не вимагатимуть перегляду ядерної доктрини рф. Військові рф відстежують та враховують всю інформацію, у тому числі заяву Блінкена про плани контрнаступу ЗСУ. Про ідею Лукашенка знищити всю ядерну зброю у світі: "Це вимагатиме консенсусу, але навряд чи у світі є потенціал для таких домовленостей". Контакти Сі Цзіньпіна та Макрона були дуже важливими, у Кремлі відстежували повідомлення. Про можливість КНР зазнати впливу Заходу: "Китай — серйозна держава з суверенною позицією і під зовнішнім впливом свою думку не змінює". У Кремлі читають новини, але не чули заяв Ватикану про встановлення в Україні великоднього перемир'я. Путін провів переговори з Пашиняном, вони обговорили підготовку мирного договору між Вірменією та Азербайджаном, тристоронні угоди, ситуацію на кордоні та Нагірний Карабах.

Нагадаємо, що 6 квітня у Пєсков заявив, що заплановане розміщення російської тактичної ядерної зброї в білорусі — це відповідь на наближення НАТО до кордонів рф. Заявляють, що кожен раз росія буде вживати заходи, якщо буде наближення.