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рф ігнорує заклики про ядерне стримування: заява Пєскова

7 квітня 2023 14:03
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Країна-агресор не відповідає на заклики про ядерне стримування
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Країна-агресор ігнорує заклики про ядерне стримування. Про це розказав Дмитро Пєсков у своїх головних заявах.

Про це інформує Російські ЗМІ.

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Прес-секретар Президента російської федерації розказав, чому вони не відповідають на заклики про стримування ядерної зброї:

  1. Плани щодо розміщення російської ядерної зброї в білорусії не вимагатимуть перегляду ядерної доктрини рф.
  2. Військові рф відстежують та враховують всю інформацію, у тому числі заяву Блінкена про плани контрнаступу ЗСУ.
  3. Про ідею Лукашенка знищити всю ядерну зброю у світі: "Це вимагатиме консенсусу, але навряд чи у світі є потенціал для таких домовленостей".
  4. Контакти Сі Цзіньпіна та Макрона були дуже важливими, у Кремлі відстежували повідомлення.
  5. Про можливість КНР зазнати впливу Заходу: "Китай — серйозна держава з суверенною позицією і під зовнішнім впливом свою думку не змінює".
  6. У Кремлі читають новини, але не чули заяв Ватикану про встановлення в Україні великоднього перемир'я.
  7. Путін провів переговори з Пашиняном, вони обговорили підготовку мирного договору між Вірменією та Азербайджаном, тристоронні угоди, ситуацію на кордоні та Нагірний Карабах.

Нагадаємо, що 6 квітня у Пєсков заявив, що заплановане розміщення російської тактичної ядерної зброї в білорусі — це відповідь на наближення НАТО до кордонів рф. Заявляють, що кожен раз росія буде вживати заходи, якщо буде наближення.

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