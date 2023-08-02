РФ готовит новый раунд пропаганды против Украины: ГУР обнародовало методички
Информационные агентства РФ планируют новый этап пропаганды касательно Украины. В украинских СМИ ожидаются материалы на темы: "Кто взятки берет, а кто на фронт идет", "Политический спарринг: когда начнется бой?", "Тушите свет – выборов не будет", "Так военное или мирное время?" и тому подобное.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Новый раунд российской пропаганды против Украины
Сообщается, что российские организации по манипулированию общественным мнением готовят новую серию материалов, целью которых является провокация Украины на международной арене и усиление внутренних политических разногласий.
Предполагается, что для аудитории из Германии, Франции, Израиля и США будут предложены статьи на темы: "Африканцы: "Франция, убирайся", Добро пожаловать, Россия", "Тихоокеанские танцы Макрона на граблях", "Экономику Германии ожидает обвал", "Кризис ", "Дела против Нетаньяху фабриковались по тем же лекалам, что и дела против Трампа".
Цель российской пропаганды
В ГУР уточнили, что методы российских специалистов основаны на сочетании небольших долей правды с массой искажений. Они стремятся выявить и использовать реальные слабые стороны, включая те, которые актуальны для западных стран.
Также сообщается, что общая цель всех этих публикаций: усомнить украинцев и их партнеров в эффективности их действий, создать трещины в коалиции, противостоящей Путину, и переключить внимание на "более актуальные" проблемы.
Напомним, что российская пропаганда утверждает, что из-за новых законов украинцы не имеют трудовых прав. Однако это очередной фейк.
На российских сайтах пишут, что украинские власти вроде бы как уничтожают трудовые права и отбирают у граждан Украины надбавки за сверхурочные дни и обещанные выходные.
Также мы сообщали, что во временно оккупированном Мелитополе оккупанты придумали новый фейк. Они расклеивают ложные открытки в городе и запугивают население на украинском языке.