РФ готовит новый раунд пропаганды против Украины: ГУР обнародовало методички

Фейки в новостях. Фото: росСМИ

Информационные агентства РФ планируют новый этап пропаганды касательно Украины. В украинских СМИ ожидаются материалы на темы: "Кто взятки берет, а кто на фронт идет", "Политический спарринг: когда начнется бой?", "Тушите свет – выборов не будет", "Так военное или мирное время?" и тому подобное.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Сообщается, что российские организации по манипулированию общественным мнением готовят новую серию материалов, целью которых является провокация Украины на международной арене и усиление внутренних политических разногласий.

Предполагается, что для аудитории из Германии, Франции, Израиля и США будут предложены статьи на темы: "Африканцы: "Франция, убирайся", Добро пожаловать, Россия", "Тихоокеанские танцы Макрона на граблях", "Экономику Германии ожидает обвал", "Кризис ", "Дела против Нетаньяху фабриковались по тем же лекалам, что и дела против Трампа".







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Цель российской пропаганды

В ГУР уточнили, что методы российских специалистов основаны на сочетании небольших долей правды с массой искажений. Они стремятся выявить и использовать реальные слабые стороны, включая те, которые актуальны для западных стран.

Также сообщается, что общая цель всех этих публикаций: усомнить украинцев и их партнеров в эффективности их действий, создать трещины в коалиции, противостоящей Путину, и переключить внимание на "более актуальные" проблемы.

Напомним, что российская пропаганда утверждает, что из-за новых законов украинцы не имеют трудовых прав. Однако это очередной фейк.

На российских сайтах пишут, что украинские власти вроде бы как уничтожают трудовые права и отбирают у граждан Украины надбавки за сверхурочные дни и обещанные выходные.

Также мы сообщали, что во временно оккупированном Мелитополе оккупанты придумали новый фейк. Они расклеивают ложные открытки в городе и запугивают население на украинском языке.