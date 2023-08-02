РФ готує новий раунд пропаганди проти України: ГУР оприлюднило методички

Фейки у новинах. Фото: росЗМІ

Інформаційні агенції РФ планують новий етап пропаганди щодо України. В українських ЗМІ очікуються матеріали на теми: "Хто хабарі бере, а хто на фронт іде", "Політичний спаринг: коли почнеться бій?", "Тушіть світло — виборів не буде", "Так воєнний чи мирний час?" тощо.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

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Повідомляється, що російські організації з маніпулювання громадською думкою готують нову серію матеріалів, які мають на меті провокацію України на міжнародній арені та посилення внутрішніх політичних розбіжностей.

Передбачається, що для аудиторії з Німеччини, Франції, Ізраїлю та США будуть запропоновані статті на теми: "Африканці: "Франція, забирайся", Ласкаво просимо, Росія", "Тихоокеанські танці Макрона на граблях", "Економіку Німеччини очікує обвал", "Криза вже прийшла у кожну оселю", "Справи проти Нетаньяху фабрикувалися за тими самими лекалами, що й справи проти Трампа".







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Ціль російської пропаганди

У ГУР уточнили, що методи російських фахівців засновані на поєднанні невеликих часток правди з масою спотворень. Вони прагнуть виявити та використати реальні слабкі сторони, включаючи ті, які є актуальними для західних країн.

Також повідомляється, що загальна мета всіх цих публікацій: піддати сумнівам українців та їхніх партнерів у ефективності їхніх дій, створити тріщини в коаліції, що протистоїть Путіну, та перемикнути увагу на "актуальніші" проблеми.

Нагадаємо, що російська пропаганда стверджує, що через нові закони українці не мають трудових прав. Однак це черговий фейк.

На російських сайтах пишуть, що українська влада начебто знищує трудові права і відбирає у громадян України надбавки за понаднормові дні та обіцяні вихідні.

Також ми повідомляли, що у тимчасово окупованому Мелітополі окупанти вигадали новий фейк. Вони розклеюють помилкові листівки у місті та залякують населення українською мовою.