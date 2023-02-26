Резніков зустрівся з міністром оборони Естонії: деталі

Олексій Резніков та Ханно Певкура

Сьогодні, 26 лютого, Олексій Резніков зустрівся з міністром оборони Естонії Ханно Певкуром. Це вже не перший його візит в Україну.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков на своїй сторінці у Facebook.

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"Переоцінити допомогу Естонії важко. Тільки уявіть — загальна сума допомоги Україні від Естонії уже перевищила 1% ВВП! Постійна підтримка в рамках "Рамштайну", гаубиці 155 мм, ініціатива "1 мільйон снарядів 155 мм для України", польові шпиталі і лікування наших воїнів — це лише невеликий перелік того, що для нас робить дружня Естонія", — наголосив Резніков.

Він додав, що народ Естонії та уряд країни вірять в перемогу України.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков упевнений, що західні союзники передадуть захисникам України винищувачі. Він наголосив, що авіація життєво необхідна нам як платформа для захисту українського неба.

Також ми писали, що Естонія запропонувала країнам ЄС вкласти 4 млрд євро на закупівлю боєприпасів для України. На ці кошти можна буде закупити 1 мільйон боєприпасів.

Додамо, офіційний Таллінн не планує закривати посольство росії в країні. Окрім того, Естонія не планує висилати всіх російських дипломатів.