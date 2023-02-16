Резніков та Столтенберг обговорили кроки імплементації стандартів НАТО в Україні

Резніков зустрівся з генсеком НАТО: що обговорили політики
Очільник українського Міноборони Олексій Резніков провів розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Зокрема, політики обговорили впровадження стандартів Альянсу в Україні.
Про це глава оборонного відомства розповів у своєму Facebook.
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Взаємодія НАТО та України
Серед найуспішніших рішень України Олексій Резніков розповів генсеку Альянсу про впровадження системи LOGFAS. Вона є однією з інформаційних систем логістики НАТО.
"Якщо коротко, це про мінімізацію часу планування і максимізацію швидкості обміну логістичними планами, звітами, як в силах оборони України, так і з нашими партнерами. Це — про прозорість, підзвітність та повну відкритість з нашого боку", — написав міністр оборони.
Окрім того, глава Міноборони розповів, як працює ця система LOGFAS в Україні. Своєю чергою, генсек Альянсу Єнс Столтенберг привітав ці кроки.
"Довіра, прозорість, єдність і впевненість в Перемозі України. Це те, на чому будуються наші відносини з усіма партнерами і друзями України", — додав Резніков.
Нагадаємо, раніше Єнс Столтенберг заявив, що НАТО постійно обговорює з Україною питання підзвітності військової допомоги, яку їй надають. Зокрема, союзники постійно працюють з нашою країною, щоб впевнитись, що фінансування опиняється там, де повинне.