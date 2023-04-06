Резников в Афинах встретился с министром обороны Греции: итоги переговоров

Алексей Резников и Никосос Панагиотопулос

Министр обороны Алексей Резников в четверг, 6 апреля, побывал с визитом в греческой столице в Афинах. Там он провел двухчасовые переговоры с греческим коллегой Никосом Панагиотопулосом.

Об этом сообщает греческое издание EPT.

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Темы переговоров

Ключевыми вопросами встречи министров были военная поддержка и сотрудничество на фоне полномасштабного вторжения россии в Украину.

По итогам переговоров Резников выразил благодарность от имени Украины правительству и народу Греции за поддержку в борьбе с российским вторжением. Речь идет о поддержке на разных уровнях, в том числе и о принятии украинских беженцев.

Украинский министр проинформировал о текущей ситуации на фронте, подготовке контрнаступления Вооруженных сил Украины, подготовке солдат. Он также в очередной раз отметил необходимость предоставления артиллерийских снарядов и тяжелого пехотного вооружения.

Он предложил усилить сотрудничество с Грецией по вопросу разминирования Азовского моря по завершении войны, что позволит беспрепятственно продолжать поставки зерна в Африку.

Заявление министра обороны Греции

Министр обороны Греции заверил в решительной поддержке Украины и ее неотъемлемом праве защищать себя и восстанавливать суверенитет и территориальную целостность своей страны.

"Мы применили все санкции, наложенные на захватчика, несмотря на их цену. Наша реакция на российское вторжение, откровенно агрессивный акт, была быстрой и решительной, учитывая нашу четкую и жесткую позицию против любой формы ревизионизма, независимо от того, бросает ли он вызов основным нормам международного правопорядка, выражается ли в стремлении изменить международно признанные границы", — подчеркнул Панагиотопулос.

Он также выразил настрой Греции на укрепление двустороннего сотрудничества с Украиной в сфере обороны.

Какую помощь оказала Украине Греция

По итогам встречи греческая сторона также раскрыла общий объем помощи, который уже был предоставлен и планируется предоставить Украине. Это 72 тонны гуманитарной помощи и 3870 тонн военной техники, в том числе ПЗРК Stinger, ракеты, артиллерийские снаряды, боеприпасы к винтовкам и БМП-1.

Кроме того, к отправке готовится очередная партия БМП-1, 73-мм реактивных снарядов, артиллерийских боеприпасов и винтовок, а также Греция продолжает принимать на лечение раненых украинских солдат и офицеров.

Напомним, 1 апреля в Киеве состоялась встреча министров обороны Украины и Словакии. Министр обороны Украины Алексей Резников выразил благодарность своему словацкому коллеге Ярославу Надю за значительную военную помощь, в частности, за передачу самолетов МиГ-29 и обеспечение системы ПВО для ВСУ.

Фото: REUTERS/ALKIS KONSTANTINIDIS