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Резніков у Афінах зустрівся з міністром оборони Греції: підсумки переговорів

6 квітня 2023 22:37
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Олексій Резніков і Нікосос Панагіотопулос
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Міністр оборони Олексій Резніков у четвер, 6 квітня, побував з візитом у грецькій столиці Афінах. Там він провів двогодинні переговори з грецьким колегою Нікосом Панагіотопулосом. 

Про це повідомляє грецьке видання EPT.

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Теми переговорів

Ключовими питаннями під час зустрічі міністрів були військова підтримка та співпраця на тлі повномасштабного вторгнення росії в Україну. 

За підсумками переговорів Резніков висловив вдячність від імені України уряду й народу Греції за підтримку у боротьбі з російським вторгненням. Йдеться про підтримку на різних рівнях, в тому числі і прийняття українських біженців.

Український міністр поінформував про поточну ситуацію на фронті, підготовку контрнаступу Збройних сил України, підготовку солдатів. Він також укотре наголосив на необхідності надання артилерійських снарядів та важкого піхотного озброєння.

Він запропонував посилити співпрацю з Грецією в питанні розмінування Азовського моря по завершенні війни, що дозволить безперешкодно продовжувати постачання зерна до Африки.

Заява міністра оборони Греції

Міністр оборони Греції запевнив у рішучій підтримці України та її невід'ємного права захищати себе й відновлювати суверенітет і територіальну цілісність своєї країни.

"Ми застосували всі санкції, накладені на загарбника, попри їхню ціну. Наша реакція на російське вторгнення, відверто агресивний акт, була швидкою і рішучою, враховуючи нашу чітку і тверду позицію проти будь-якої форми ревізіонізму, незалежно від того, чи кидає він виклик основним нормам міжнародного правопорядку, чи виражається в прагненні змінити міжнародно визнані кордони", — підкреслив Панагіотопулос.

Він також висловив налаштованість Греції на зміцнення двостороннього співробітництва з Україною у сфері оборони.

Яку допомогу надала Україні Греція

За підсумками зустрічі грецька сторона також розкрила загальний обсяг допомоги, який уже було надано та планується надати Україні. Це 72 тонни гуманітарної допомоги й 3870 тонн військової техніки, зокрема ПЗРК Stinger, ракети, артилерійські снаряди, набої до гвинтівок і БМП-1.

Крім того, до відправлення готується чергова партія БМП-1, 73-мм реактивних снарядів, артилерійських боєприпасів та гвинтівок, також Греція продовжує приймати на лікування поранених українських солдатів і офіцерів.

Нагадаємо, 1 квітня у Києві відбулася зустріч міністрів оборони України та Словаччини. Міністр оборони України Олексій Резніков висловив подяку своєму словацькому колезі Ярославу Надю за значну військову допомогу, зокрема за передачу літаків МіГ-29 та забезпечення системи ППО для ЗСУ.

Фото: REUTERS/ALKIS KONSTANTINIDIS

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