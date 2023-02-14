Резников назвал имена трех будущих замминистра обороны

Резников рассказал об изменениях в руководстве Минобороны: кого назначат заместителями министра
Министр обороны Украины передал Президенту кандидатуры на должности первого и двух заместителей министра. В списке, в частности, известный волонтер с бекграундом в сфере ІТ.
Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников на своей Facebook-странице.
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Новый первый замминистра
По словам Резникова, в Министерстве обороны произойдут серьезные кадровые изменения. В частности, будут назначены три заместителя.
На первого заместителя министра обороны Алексей Резников подал кандидатуру Героя Украины генерал-лейтенанта Александра Павлюка.
"Генерал Павлюк в совершенстве знает проблематику современной войны и потребности нашей армии, обладает необходимыми лидерскими и управленческими качествами. Будет еще больше синергии во взаимодействии с Генеральным штабом", — отметил глава МО.
Заместители министра
Также будет назначен новый заместитель министра по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации.
На эту должность Резников предложил "известного волонтера с бэкграундом в сфере ІТ, а в последнее время журналиста-документалиста" Виталия Дейнегу.
На должность заместителя министра обороны по евроинтеграции приглашен бывший нардеп и посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.
Куда денутся предшественники
Генерал-полковник Иван Руснак и Олег Гайдук, занимавшие должности первого заместителя и заместителя по цифровизации соответственно, по словам министра, остаются в Минобороны и будут работать советниками Алексея Резникова.
Министр отметил, что это не последние шаги в процессе перезагрузки Минобороны.
"Очередные изменения для усиления команды будут представлены через несколько дней", — заверил Резников.
Напомним, что Виталий Дейнега, который является основателем фонда "Повернись живим", уже намекал на свое назначение в Министерство обороны.
Фото: Facebook Резникова