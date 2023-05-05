Резников рассказал, чего ожидает от саммита НАТО

Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: Reuters

Сегодня, 5 мая, Алексей Резников заявил, что нет альтернативы членству Украины в НАТО. Он озвучил пункты, которые надеется будут в решении Вильнюсского саммита.

Об этом сообщает Голос Америки ссылаясь на слова министра обороны Украины Алексея Резникова в видеообращении во время конференции в вашингтонском аналитическом центре "Атлантический совет", посвященной подготовке к саммиту НАТО.

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Резников озвучил надежду, что решение Вильнюсского саммита будут содержать следующие семь пунктов:

Приверженность членству Украины в НАТО.

"Альянс должен предложить Украине до конца 2023 года четкий алгоритм членства", — заявил министр обороны Украины.

Гарантии безопасности Украины от НАТО, действующие до вступления Украины в Альянс.

Готовность НАТО поддержать формулу мира, предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщалось, Зеленский представил десятишаговую формулу мира на саммите G20 этого года. Она, среди прочего, включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал над виновными в агрессии и гарантии безопасности для Украины.

Продолжение приверженности НАТО обеспечивать насущные оборонные нужды Украины, включая ПВО, дальнобойную артиллерию, боеприпасы, танки и боевые самолеты.

Оборонная поддержка Украины до того, как полностью восстановится суверенитет Украины.

Создание механизма кризисных консультаций с Украиной в рамках статьи 4 Устава НАТО.

Превращение Комиссии НАТО — Украина в Совет НАТО — Украина с переходом Украины на стандарты НАТО в оборонных системах, медицинской помощи и разминирования.

Напомним, что высшее киевское руководство рассматривает не только военный, а военно-политический сценарий возвращения Крыма. Власть больше склоняется ко второму варианту деоккупации полуострова.

Украина уже "почти у потолка" с точки зрения задач и достижений в получении военной помощи от партнеров. Остался только вопрос передачи ВСУ современным боевым самолетам.